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"Манчестер Юнайтед" - "Челси": обзор матча от 16.04.2017, видео голов, счет, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 16.04.17 19:57 "Манчестер Юнайтед" - "Челси": обзор матча от 16.04.2017, видео голов, счет, результат (ВИДЕО)

16 апреля 2017 года в центральном матче 33-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" победил "Челси" со счетом 2:0 и заметно обострил интригу в борьбе за титул чемпиона Англии.

"Манчестер Юнайтед" - "Челси": счет 2:0 в пользу манкунианцев

В центральном матче английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал на своем поле лидера АПЛ лондонский "Челси". Матч, состоявшийся 16 апреля на легендарном стадионе "Олд Траффорд" закончился убедительной победой хозяев со счетом 2:0.

"Манчестер Юнайтед" - "Челси": обзор матча АПЛ

Хозяева поля с первых же минут встречи обрушили атаки на ворота "аристократов", и результат не заставил себя долго ждать. Уже на 7-й минуте встречи Маркус Рашфорд после изумительного разрезающегося всю оборону "Челси" паса Андера Эрреры четко реализовал выход один на один, точно пробив мимо Беговича.

В самом начале второго тайма уже сам Эррера, получив мяч возле штрафной «Челси», мощно їїїїппп пробил по воротам, и в результате рикошета дезоориентированный голкипер "синих" ничем не смог помочь команде.

Поражение от манкунианцев серьезно осложнило положение "Челси" за 6 туров до окончания чемпионата. Преимущество "аристократов" перед идущим на втором месте "Тоттенхэмом" составляет всего 4 очка.

Победа над лидером позволило команде Жозе Моуриньо вплотную подобраться к первой четверке, что дает право попадания в квалификацию Лиги чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" - "Челси", счет 2:0. ВИДЕО голов

Рашфорд (7)

Эррера (49)
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