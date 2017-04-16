"Металлург" - СКА: обзор матча от 16.04.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО голов)

16 апреля 2017 питерский СКА в Магнитогорске выиграл пятый матч финала Кубка Гагарина с «Металлургом» со счётом 5:3 и стал обладателем трофея, выиграв серию с общим счётом 4-1.

"Металлург" - СКА: счет 3:5 принес Кубок Гагарина питерскому клубу

16 апреля в Магнитогорске местный "Металлург" в пятом матче финала хоккейного Кубка Гагарина принимал питерский СКА. Встреча закончилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счетом 5:2. Благодаря этой победе СКА завоевал Кубок Гагарина-2017, выиграв серию с общим счетом 4:1.

"Металлург" - СКА: обзор матча 16 апреля 2017

Начало пятого матча финальной серии складывалось для хозяев более чем благоприятно. Уже к 24-й минуте встречи "Металлург" вел со счётом 2:0 благодаря голам Оскара Осалы и Виктора Антипина.

Однако во втором периоде «армейцы» сумели переломить ход неудачно складывающегося матча, ответив сразу тремя шайбами в исполнении Никиты Гусева, Александра Барабанова и Евгения Дадонова.

В їїїїппп начале третьей двадцатиминутки Илья Ковальчук увеличил разрыв в счёте, но Ярослав Косов практически сразу сократил разницу до минимума.

И все же несмотря на финальный штурм, «Магнитка» не сумела перевести встречу в овертайм, а за 75 секунд до конца игры Сергей Плотников забил гол в пустые ворота, установив окончательный счёт встречи и принеся заветный трофей СКА.

"Металлург" - СКА, счет 3:5. ВИДЕО голов