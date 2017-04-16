Авария с Maserati в Москве 16.04.2017: водитель спорткара сгорел на месте ЧП (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 16.04.17 18:22
16 апреля в результате аварии в центре Москвы автомобиль Maserati на полном ходу врезался в столб и загорелся. Водитель спорткара погиб на месте.
В центре Москвы спортивный автомобиль Maserati на большой скорости въехал в мачту освещения и загорелся, его водитель погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Водитель автомобиля Maserati погиб на Ростовской набережной после столкновения его машины со столбом, в который он въехал на большой скорости. От удара машина загорелась по всей площади", — рассказал собеседник агентства.
В свою очередь в столичном главке МЧС, добавили, что авария произошла в 16:44 около дома 3 на Ростовской набережной.
Оперативно прибывшие пожарные потушили загоревшийся автомобиль. Обстоятельства и причины аварии уточняются. По предварительной версии, водитель "мазерати" не справился с управлением їїїїппп на мокрой дороге
На появившихся в Сети первых кадрах с места аварии видно, как от авто поднимается огромный столб дыма.
Авария с "Мазератти" в Москве 16 апреля 2017. ВИДЕО
Как сообщает Лайф со ссылкой на правоохранителей, на владельца сгоревшего спорткара 26-летнего Артура М. более 20 раз выписывались штрафы за последние два года. В основном взыскания выписывали за превышение скорости на 40–60 км/ч и на 60–80 км/ч.
Отметим, что все штрафы были своевременно погашены, а Артур М. не был лишён водительского удостоверения.
Как уточняет издание, погибший в машине молодой человек оказался сыном 50-летнего крупного столичного бизнесмена Андижана М.
Предприниматель является совладельцем крупного магазина, торгующего встраиваемой кухонной техникой, а также владельцем другой фирмы, которая занимается ремонтом и обслуживанием данного вида техники.