"Спартак" - "Зенит": смотреть онлайн 16 апреля 2017, где трансляция матча, прогноз, ставки (ВИДЕО)

В воскресенье, 16 июля 2017 в Москве состоится центральный матч 23-го тура российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) "Спартак" - "Зенит".

16 апреля 2017 года на стадионе "Открытие Арена" в Москве в рамках 23-го тура Чемпионата России по футболу состоится центральный матч между столичным "Спартаком" и питерским "Зенитом". Начало поединка, который предстоит обслуживать арбитру Александру Егорову, в 20:00 мск.

"Спартак" - "Зенит" 16 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Спартак" - "Зенит" 16 апреля 2017 покажет телеканал "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:00 мск.

"Спартак" - "Зенит" 16 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Перед игрой

16 апреля на стадионе «Открытие Арена» состоится одно из главных событий второго круга чемпионата России по футболу — лицом к лицу сойдутся два непримиримых соперника в борьбе за титул чемпиона России - «Спартак» и «Зенит».

После двух подряд осечек питерцев в играх против ЦСКА (0-0) и «Амкара» (0-1) московский «Спартак» стал единоличным лидером в гонке за золотыми їїїїппп медалями чемпионата. Разрыв от ближайших преследователей к предстоящему поединку составил солидные 8 очков и большинтсво экспертов считают, что после долго перерыва ничто не помешает "красно-белым" вернуть себе звание сильнейшего клуба России.

Впрочем, на пути к чемпионству предстоящий домашний поединок против "Зенита" станет пожалуй для коллектива Массимо Карреры самым сложным испытанием. Многие эксперты и вовсе называют матч 16 апреля моментом истины для обеих команд.

«Спартаку» ни в коем случае сегодня нельзя проигрывать, ведь в спину дышит ЦСКА и все тот же «Зенит», которые только и ждут осечки лидера.

Победа питерцев нна чужом поле может сильно ударить по амбициям москвичей, жаждущих завоевания чемпионства с далекого 2001 года.

Для «Зенита» предстоящая битва и вовсе сродни последнему бою в истории. Дела у Мирчи Луческу в Питере, откровенно говоря, не идут. Журналисты после каждой неудачи «сине-бело-голубых» то и дело говорят о скорой отставке румынского специалиста. Для боссов «Зенита» проигрыш в игре против «Спартака» может стать последней каплей терпения.

Напомним, "Спартак" сейчас единолично лидирует в турнирной таблице с 51 баллом в активе. В предыдущих матчах московский клуб сыграл вничью с "Локомотивом" (1:1), победил "Оренбург" (3:2) и "Уфу" (2:1).

"Зенит" расположился на третьем месте в Чемпионате России с 43 баллами. Ранее команда одолела "Арсенал" и "Рубин" (оба матча - 2:0), а также сыграла вничью с "Анжи".

Предыдущая встреча между командами в девятом туре РФПЛ закончилась победой "Зенита" со счетом 4:2.

"Зенит" - "Спартак" 4:2 ВИДЕО голов

Ориентировочные составы

«Спартак»: Ребров — Джикия, Кутепов, Таски, Комбаров – Фернандо, Промес, Зобнин, Самедов, Глушаков – Мельгарехо.

«Зенит»: Лунев — Цаллагов, Чернов, Кришито, Иванович – Эрнани, Хави Гарсия, Жулиано, Данни, Кокорин – Дзюба.

"Спартак" - "Зенит" 16 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

В предстоящем матче "Спартак" - "Зенит" букмекеры отдают небольшие преимущества хозяевам поля. На победу «Спартака» принимаются ставки 2.35. Шансы «Зенита» на победу оценены коэффициентом 3.20. Поставить на ничью можно за 3.46.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.83, а на ТМ 2,5 гола — за 2.09. Коэффициент на «обе забьют» — 1.61.

Самые вероятные авторы голов — Квинси Промес (2.59) и Артём Дзюба (2.73).