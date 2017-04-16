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"Ненавидим американцев, англичан, украинцев": Макаревич едко поздравил россиян с Пасхой

Опубликовано 16.04.17 17:35 "Ненавидим американцев, англичан, украинцев": Макаревич едко поздравил россиян с Пасхой

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в канун Пасхи резко высказался по поводу высокого уровня злости и ненависти в российском обществе.

Бессменный лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич на своей странице в Facebook в едкой манере поздравил жителей России с Пасхой. Вместо радостных праздничных пожеланий, музыкант критически оценил современное статус-кво в российском обществе, напомнив подписчикам о лицемерии.

"Нынешние праздники видятся мне большим нарядным спектаклем, где все молча договорились, что всё как будто на самом деле. Потому что если и правда на самом деле - откуда вокруг столько злобы и ненависти? Ненавидим американцев, англичан, украинцев, "либералов", геев... на самом деле друг друга. Сами себя", - написал он.

По его словам, Иисусова любовь и смирение "тут рядом не їїїїппп валялись".

"И пока будет так - можно покрасить все яйца в мире: светлее не станет. Ну, а тех, кто и вправду верует - со светлым праздником", - подытожил музыкант.

В то же время, тех, "кто и вправду верует" певец поздравил со светлым праздником.

Как сообщал Topnews, ранее Макаревич подверг резкой критике российские власти, возмутившись реакцией в Кремле на расследование Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости премьера Дмитрия Медведева.
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