"Манчестер Юнайтед" - "Челси": смотреть онлайн 16 апреля 2017, где прямая трансляция, прогноз (ВИДЕО)

16 апреля 2017 "Манчестер Юнайтед" принимает на своем поле лидера чемпионата Англии лондонский "Челси".

16 апреля 2017 года в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги на знаменитом стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере состоится центральный матч между командами "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Начало трансляции встречи, которую будет обслуживать арбитр Роберт Мадли, в 18:00 по мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 16 апреля 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

Российские федеральные каналы не будут показывать 16 апреля в прямом эфире матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси", однако следить за ходом поединка онлайн можно будет в Сети.

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 16 апреля. Прямая трансляция. Смотреть онлайн. ВИДЕО

Перед игрой

16 апреля футбольных болельщиков всего мира, кототрые следят за перепитиями английского чемпионата, ожидает настоящее футбольное пиршество - в центральном матче 33-го тура АПЛ встречаются пожалуй два самых популярных клуба Англии - "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Не смотря на то, что команды Жозе Моуриньо и Антонио Конте сегодня разделяют 11 очков в турнирной таблице, это никак не повлияет на принципиальность грядущего поединка. Особый їїїїппп драйв в противостоянии двух команд добавляет тот факт, что встречаются нынешняя и предыдущая команды Жозе Моуриньо.

Еще в бытность тренером «синих» португалец успел насолить «красным дьяволам». К нынешнему матчу в противостоянии с «Челси» безвыигрышная серия «МЮ» насчитывает уже восемь матчей (4 ничьих, 4 поражения) – ранее ни одной команде не удавалось так долго продержаться в АПЛ без поражений от манкунианцев.

Одним из «творцов» этой серии является как раз Моуриньо: во время его второго пришествия «Челси» сопернику не проигрывал, и при нем же «Манчестер Юнайтед» обыграть «аристокартов» не удалось.

Кроме всего прочего, португалец является одним из трех наставников лондонской команды, которые в течение одного сезона дважды обыграли «МЮ». Четвертым, к слову, 16 апреля может стать Антонио Конте, который уверенно ведет команду к шестому чемпионству в своей истории.

Интригу подогревает и унизительное поражение «Манчестер Юнайтед» в первом круге на «Стэмфорд Бридж» (0:4), которое до сих пор свежо в памяти болельщиков обеих команд.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед", 4:0. ВИДЕО

С тех пор «красные дьяволы» во внутреннем чемпионате не проигрывали, но и в чемпионской гонке давно не участвуют.

Сейчас у "Манчестер Юнайтед" основная задача - пробиться в зону Лиги чемпионов, для чего Моуриньо и его дружина для достижения поставленной цели используют два вектора: АПЛ и Лигу Европы.

В ЛЕ манкунианцы уже дошли до 1/4 финала, в минувшиий четверг сыграв в гостях вничью 1:1 с "Андерлехтом". С учетом того, что был забит гол на поле противника, вероятность попадания в полуфинал еврокубка в ответном матче на "Олд Траффорд" очень вероятна.

А вот в АПЛ задача пробиться в четверку сильнейших, что дает право выступить в ЛЧ, у "МЮ" более сложная. На данный момент команда Моуриньо с 57-ю очками находится на шестой строчке и имеет отставание от находящегося на четвертом месте "Ливерпуля" в 6 очков. Правда, в запасе у «дьяволов» есть ещё две игры.

В свою очередь, манкунианцев снизу поддавливает "Арсенал", у которого на три балла меньше. При этом у МЮ очень непростой календарь на финише чемпионата, кроме матча с "Челси" есть ещё и встречи с "Манчестер Сити", "Тоттенхэмом" и "Арсеналом", т.е. выиграть ЛЕ и пробиться в групповой этап напрямую возможно будет легче, нежели занять четвёртое место в АПЛ и при этом только пробиться в квалификацию ЛЧ.

В свою очередь "Челси" в последних поединках таки потерпел одно неожиданное домашнее поражения от "Кристал Пэлас" 1:2, которое могло пошатнуть уверенность футболистов «Челси» в своих силах. Однако следующие матчи – против «Манчестер Сити» (2:1) и «Борнмута» (3:1) — продемонстрировали, что и с характером, и с верой в себя у лондонцев все в полном порядке.

Поэтому даже победа «Тоттенхэма» над «Борнмутом» (4:0), благодаря которой «шпоры» сократили отставание от лидера до четырех очков, вряд ли заставит «синих» испытать определенное давление.

Таким образом пока все идет к тому, что аристократы таки станут чемпионами. Впрочем предстоящий матч с "МЮ" как раз и должен окончательно оформить претензии Конте на заветный трофей.

«Манчестер Юнайтед» — «Челси» 16 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры практически одинаково оценивают шансы команд и принимают ставки на победу «Челси» в среднем с коэффициентом 2,7, на ничью — 3,2, на успех «Манчестер Юнайтед» — 2,8