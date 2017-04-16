Поздравления с Пасхой 2017: короткие и красивые в стихах, sms-сообщения россияне шлют 16 апреля

Короткие поздравления с Пасхой 2017 в стихах и в прозе для SMS - в обзоре Topnews.

Поздравления с Пасхой 2017: необычные СМС

Поздравления с Пасхой, которые россияне отправляют родным и близким, как правило, не отличаются разнообразием: «Христос воскресе!». Но если вы хотите поздравить с этим праздником как-то особенно, Topnews поможет вам в этом.

Вот список необычных поздравлений с Пасхой:

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Христос воскрес! В этот светлый и столь торжественный день Пасхи я желаю Вам (тебе) добра, мира и благополучия в доме! Пусть жизнь обновляется вместе с природой, а чувство светлой радости не покидает душу, как можно дольше. Гармония, любовь, уют в семье и счастье не должны покидать дом никогда.

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Великая Пасха – это праздник всех православных людей мира. В столь светлый день хотелось бы пожелать добра, мира, счастья и процветания всем, кто чтит Христа Спасителя! Пусть каждый день ваш дом наполняется теплом, уютом, благополучием и счастьем. Не забывайте дарить друг другу внимание, заботу, верность и всеобъемлющую любовь. С праздником Светлой їїїїппп Пасхи!

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Христос воскрес! Поздравляю всех православных с праздником! Пусть все невзгоды пройдут стороной, а счастливые события подарят только радость жизни в кругу близких и родных. Пусть в каждом доме царит покой, радость, согласие и благоденствие! Крепкого здоровья и семейного счастья – это все, что делает человека действительно удовлетворенным его жизнью! Поздравления с Пасхой в виде SMS для родных и близких

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Светлый праздник Пасха приходит к нам трезвучием колокольного звона! Поздравляю с этим богоугодным событием! Хочу пожелать добра, духовности, чистоты и становления на путь истинный. Желаю куличей медовых, гостей только добрых, достатка в семье и большой радости! Да поможет вам Господь!

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В день светлой, доброй Пасхи от всего сердца, из чистых побуждений, хочу пожелать вам любить и непременно быть любимыми. Мечтайте о сокровенном всей душой и стремитесь к чуду. Вы его однозначно отыщите. Ни дня не проживайте без веры и надежды на лучшее. Вы всегда будете под надежной защитой крыльев своего ангела.

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Каждый цветок, который распустился сегодня по утру, каждый ласковый луч солнечного света, каждая травинка у наших ног сегодня праздную праздник воскрешения Христа! Люди всего мира да объединяться в благостном намерении! Благословенной Пасхи!

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Праздник Пасхи прекрасен в своей чистоте и искренности. Прекрасны и его обычаи – крестный ход, христосование, куличи и крашеные яйца, но значительно более прекрасен завет этого дня – возлюбить своего ближнего. Так будем же любить друг друга и не только в Светлое Христово Воскресение, а всю отмеренную нам жизнь!

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Светлое Христово Воскресение – это праздник любви человеческой, когда мы наконец можем забыть об ожесточении в наших душах. Возрадуемся же нашим светлым чувствам, которые пробуждаются в нас. В этот день будем полны веселья, надежды и воистину большой христианской любви! Христос Воскрес!

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Недаром с именем Иисуса Христа связан древний обычай христосоваться – осыпать друг друга поцелуями. Эти поцелуи – символ всеобщей огромной любви! Потому пусть она будет преследовать вас каждый день вашей жизни! Целую!

Поздравления с Пасхой 2017 в стихах

Если вы еще не успели поздравить родных и друзей со Светлой Пасхой Христовой, предлагаем вам варианты коротких трогательных поздравлений в стихах и в прозе для SMS-сообщений:

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Праздник счастьем озаряет,

Яркий свет идет с небес.

От души вас поздравляем!

Всем добра! Христос воскрес!

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Христос воскрес! Его сегодня славим.

Желаю всем тепла и доброты,

Здоровья, счастья, мира и удачи.

Пускай хранит Господь вас от беды.

***

В день весенний, светлый, ясный

Вам желаю я чудес,

Благодати всем вам Божьей.

С праздником. Христос воскрес!

***

Христос воскрес, Христос воскрес!

Ликуют небо, солнце, лес.

Свершилось чудо! В этот час

Мы с Пасхой поздравляем вас.

Пусть будет мирным ваш очаг,

Пусть будет смелым каждый шаг,

Здоровье будет и везение.

С Христовым Светлым Воскресением!

***

Пасха пусть приносит в дом

Счастье, мир, добро.

Пусть уютно будет в нем,

Радостно, тепло.

Освещает путь для всех

Божий свет с небес.

Пусть вас ждет во всем успех,

Ведь Христос воскрес!

***

Праздника в мире нету светлей.

Обнимем, поздравим вас с Пасхой скорей.

Зажгите свечу, куличи освятите

И добрым делам этот день посвятите.

Родных и друзей с куличами встречайте,

А главное, щедро вы их угощайте.

Вы с верою чистой сегодня молитесь,

Обид не копите, собой не гордитесь.

Красивым пусть будет души вашей путь,

Раз свечку зажгли — то ее не задуть.

С любовью в день новый желаем шагнуть.

Христос воскрес!