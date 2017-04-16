 
TOP 10

1 Титул «Мисс Россия-2017» завоевала 21-летняя Полина Попова

2 СМИ узнали об аресте строителя космодрома Восточный, спросившего Путина о зарплате

3 Турчинов впервые рассказал, как принималось решение о начале операции Киева в Донбассе

4 Пенс доложил Трампу о провальном запуске ракеты КНДР

5 Путин поздравил россиян с Пасхой (ВИДЕО)

6 Глава МИД Британии предложил России примкнуть к западной коалиции в Сирии

7 В Италии скончалась старейшая жительница Земли (ФОТО)

8 Бывший футболист НФЛ в США случайно убил свою трехлетнюю дочь

9 Синоптики: зима возвращается в Москву и Подмосковье

10 СМИ: США отказались от удара по КНДР в пользу политики "давления"

Новости наших партнеров

СМИ узнали об аресте строителя космодрома Восточный, спросившего Путина о зарплате

Опубликовано 16.04.17 12:39 СМИ узнали об аресте строителя космодрома Восточный, спросившего Путина о зарплате

Строитель космодрома Восточный Антон Тюришев, который в прошлом году во время прямой линии президента обратил внимание главы государства Владимира Путина на проблемы космодрома, арестован.

Строитель космодрома Восточный Антон Тюришев арестован на пять суток и готов объявить голодовку. Об этом «Новой газете» сообщил сам Тюришев в смс.

Как рассказал его знакомый, Дмитрий Карпань, Тюришева задержали вечером в среду, 13 апреля. Сейчас Тюришев находится в одном из ИВС (изолятор временного содержания) города Уссурийска. По его словам , его пригласили просто для беседы, но потом оформили протокол, вроде бы за то, что он использовал нецензурную лексику в общественном месте, отвезли в суд.

По словам Дмитрия, Тюришева уже приглашали в полицию неделю назад, чтобы зачитать ему закон о митингах. Поводом стала їїїїппп новостная заметка, опубликованная на сайте газеты «Коммерсант» 16 марта. В ней сообщается, что сотрудники Тихоокеанской мостостроительной компании, в которой работал Тюришев, планируют организовать массовые протестные акции на годовщину обращения к президенту Владимиру Путину.

Год назад сотрудники ТМК (компания была одним из субподрядчиков строительства Восточного) общались с Путиным во время прямой линии. Антон Тюришев рассказал президенту о том, что строителям не платят зарплату, а Путин пообещал взять ситуацию под личный контроль. Зарплату не выплатили до сих пор. На начало марта ТМК была должна своим сотрудникам больше 117 млн рублей.
Другие материалы по этой теме

Медики: в Россию через Дальний Восток идет опасный для людей грипп из Азии

СКР возбудил новое дело о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный на 50 млн

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга