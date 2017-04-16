СМИ узнали об аресте строителя космодрома Восточный, спросившего Путина о зарплате

Строитель космодрома Восточный Антон Тюришев, который в прошлом году во время прямой линии президента обратил внимание главы государства Владимира Путина на проблемы космодрома, арестован.

Строитель космодрома Восточный Антон Тюришев арестован на пять суток и готов объявить голодовку. Об этом «Новой газете» сообщил сам Тюришев в смс.

Как рассказал его знакомый, Дмитрий Карпань, Тюришева задержали вечером в среду, 13 апреля. Сейчас Тюришев находится в одном из ИВС (изолятор временного содержания) города Уссурийска. По его словам , его пригласили просто для беседы, но потом оформили протокол, вроде бы за то, что он использовал нецензурную лексику в общественном месте, отвезли в суд.

По словам Дмитрия, Тюришева уже приглашали в полицию неделю назад, чтобы зачитать ему закон о митингах. Поводом стала їїїїппп новостная заметка, опубликованная на сайте газеты «Коммерсант» 16 марта. В ней сообщается, что сотрудники Тихоокеанской мостостроительной компании, в которой работал Тюришев, планируют организовать массовые протестные акции на годовщину обращения к президенту Владимиру Путину.

Год назад сотрудники ТМК (компания была одним из субподрядчиков строительства Восточного) общались с Путиным во время прямой линии. Антон Тюришев рассказал президенту о том, что строителям не платят зарплату, а Путин пообещал взять ситуацию под личный контроль. Зарплату не выплатили до сих пор. На начало марта ТМК была должна своим сотрудникам больше 117 млн рублей.