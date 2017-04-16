Турчинов впервые рассказал, как принималось решение о начале операции Киева в Донбассе

Глава МИД Лавров усомнился в адекватности Турчинова после его слов о продвижении на восток.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что не консультировался с западными партнерами весной 2014 года по поводу начала проведения «антитеррористической» операции на востоке страны. Об этом он рассказал в интервью русской службе ВВС.

«Не консультировался. Мне очень не понравилась реакция наших партнеров на мое решение о начале мобилизации. Некоторые из них начали говорить, что не нужно этого делать, потому что это может быть раздражителем для Путина и основанием для начала масштабной войны на территории материковой Украины. Я уже не говорю об отказе в те тяжелые їїїїппп времена предоставить нам любую военную помощь», — сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что принимал решение о начале АТО, не проводя консультаций ни с кем. На вопрос, поддерживал ли Турчинов в апреле—мае 2014 года контакты с руководством России, он ответил отрицательно. По его словам, тогда, после того как «РФ приняла решение о вводе войск на Украину», российский Генштаб выдвинул украинским военным в Крыму ультиматум: немедленно сложить оружие и сдаться.

«Я попросил передать Путину: "Мы будем защищать свои позиции, а вы будете отвечать за всю кровь". Тогда они не начали штурм наших позиций, а мы получили жизненно важное для нас время», — сказал он.

Кроме того, Турчинов сознался, что лично и совершенно намерено отдал приказ разбомбить и уничтожить аэропорты в Донбассе. По его словам, имея за спиной крымский опыт, он отдал команду любой ценой удерживать донецкий, луганский и мариупольский аэродромы, чтобы у ДНР и ЛНР не могло появиться собственной авиации.

Помимо этого он сообщил, что взял на себя ответственность за повреждение имущества, принадлежащего олигарху Ренату Ахметову.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что главной задачей ВСУ является «продвижение на восток», сообщает RT.

«Устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков возникло уже давно. Это далеко не первое высказывание подобного рода, до господина Турчинова такую же угрожающую риторику, воинствующую, регулярно применяли и президент Порошенко, и Парубий, и другие деятели», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Он отметил, что «украинское руководство не хочет выполнять минские договорённости даже в той части, которая касается решения проблем безопасности».