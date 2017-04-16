Пасха 2017: какого числа, приметы, традиции, обычаи и запреты, что можно и что нельзя делать

16 апреля 2017 года православные верующие отмечают самый важный христианский праздник - Светлую Пасху Христову.

Пасха в 2017 году: какого числа

Пасха - Светлое Христово Воскресение - древнейший и самый важный христианский праздник, который празднуется в честь главного евангельского события - Воскресения сына божьего Иисуса Христа.

В 2017 году празднование Пасхи выпало на 16 апреля. В этом году Светлую Пасху Христову в один день празднуют все христианские конфессии - православные, католические и протестантские.

Пасха в 2017 году: что принято делать

Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье; вся она исполнена духовной радости и ликования. Вся она - торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью.

Непосредственно перед Пасхой верующие собираются в храме, откуда в полночь начинается крестный ход с громким пением стихиры праздника. Затем шествие подходит к дверям храма їїїїппп и начинается богослужение пасхальной утрени.

В день Пасхи принято приветствовать друг друга словами: "Христос воскрес!", на что собеседник должен ответить: "Во истину воскрес!". В каждом храме в этот праздник можно услышать слова, знаменующие начало церковной службы: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав".

После окончания праздничного богослужения православные христиане обыкновенно "разговляются" - угощаются освящёнными крашеными яйцами и куличами при храме или у себя дома. Традиционно, первым продуктом, который надо было съесть, было яйцо.

На Пасху дети устраивали "покатушки" - у кого яйцо дальше укатится. Пасхальное крашеное яйцо в русской культуре означало новую жизнь, возрождение.

Празднование Пасхи длится 40 дней, потому как именно столько времени Христос провел на земле со своими учениками после воскресения. Особые празднования в храмах устраивают через неделю после Пасхи - когда на Светлую седмицу проводятся торжественные богослужения, крестные ходы, окропления святой водой.

Всю неделю после Пасхи принято ходить в гости к близким, на гулянья, христосоваться и дарить подарки.

Пасха 2017: запреты, что нельзя делать

• В день Пасхи нельзя посещать кладбище. Согласно православной традиции, усопших поминают через неделю - на Красную горку или в день Радоницы.

• На Пасху разговляться положено лишь тем, кто в той или иной мере держал пост. Это можно делать уже после трех часов ночи, однако не рекомендуется вставать рано утром и тут же бежать к пасхальному столу.

• В день пасхальных торжеств следует отложить и любовные утехи. Особенно это касается пар, живущих вне законного брака.

Пасха в 2017 году: приметы и традиции

Этот праздник имеет свои традиции, которые устанавливались постепенно на протяжении многих веков. Так как Пасха ярчайший признак всего живого и обновленного, то главными символами этого дня считаются Жизнь (куличи и раскрашенные яйца), Вода (пасхальные ручьи) и Благодатный Огонь.

Во всех городах и селах в пасхальную ночь люди шли в церковь, слушали богослужение, святили воду и пасхальную корзинку с продуктами.

После службы в церкви принято прийти домой, накрывать стол и разговеться. Особенно ждут этого дня люди, которые держали строгий 48-дневный пост. В первую очередь нужно отведать яйцо, после него пасхальный кулич. Как только такой ритуал будет выполнен, можно приступать к другим угощениям.

Самая любимая пасхальная забава - битва яиц. Для нее нужно взять украшенное или разрисованное яйцо и ударить любым боком яйцо соперника. Выигрывает тот, чье яйцо останется целым.

Существует несколько пасхальных примет и обрядов, которые пришли к нам еще с давних времен:

• Для того, кто первым придет домой после церковной службы, весь год будет удачлив.

• Окунув в воду с освященным яйцом золотые украшения, можно привлечь богатство и успех.

• Пасхальное яйцо прокатить по личику детей - защитить их от сглаза.

• Чтобы уберечь счастье в доме, на Пасху нельзя заниматься никакими домашними делами.

Чтобы почувствовать волшебство и значимость православной Пасхи, не обязательно быть глубоко верующим человеком. Ведь этот праздник, в первую очередь, обо всем дорогом и главном, что есть у людей: о добре, о любви, о детях, о прощении. А еще это замечательная традиция, проведать всех своих родных, собраться всем вместе за большим столом и просто наслаждаться жизнью.

У каждого народа есть свои уникальные приметы, связанные с этим днем. Современный человек не всегда верит в них, но знать про это интересно. У некоторых народов хорошей приметой считается в пасхальную ночь искупаться в источнике и принести этой воды в дом.

Накануне Пасхи в домах наводят порядок, готовят, пекут, но во многих странах грехом считается работать в субботу.