Итальянка Эмма Морано, считавшаяся старейшим человеком на Земле, скончалась в возрасте 117 лет и 137 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянское издание La Repubblica.

Emma Morano has passed away. Born 29 November 1899. There are no longer any people from the 1800s alive on Earth. https://t.co/xiJDR6IeJR pic.twitter.com/LkA5oVdc2c