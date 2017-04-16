Глава МИД Британии предложил России примкнуть к западной коалиции в Сирии

Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции в Сирии и пригрозил новыми ракетными ударами в случае отказа.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции с целью совместной борьбы с запрещенной террористической организацией «Исламское государство» и мирного процесса передачи власти в Сирии, сообщает "Ридус" со ссылкой на газету Daily Telegraph.

«Русские могли бы присоединиться к коалиции, объединяющей более 60 стран, для борьбы против ИГИЛ и сохранить свои стратегические интересы в Сирии с перспективой более плодотворных отношений с президентом Трампом», — заявил дипломат.

От лица сил Запада Джонсон обещает «помочь восстановить» страну «со временем», но прежде требует отстранения от власти президента Башара Асада.

«Россияне спасли его. Они должны взять обязательство произвести реальное їїїїппп прекращение огня, положить конец использованию химического оружия и бочковых бомб, а также добиться политического урегулирования, освобождающего сирийцев от тирании Асада, сохранит ключевые институты государства и принесет стране стабильное плюралистическое будущее», — полагает Джонсон.

В случае отказа британский министр пригрозил новыми американскими ударами по Сирии и ужесточением режима санкций.

По его мнению, "нет никаких сомнений" в том, что ответственность за химатаку в Идлибе лежит на сирийских правительственных войсках. Атака была проведена "двумя сирийскими самолетами, взлетевшими с авиабазы, где хранилось химическое оружие", считает Джонсон, сообщает РИА Новости.

"Британские ученые проанализировали образцы, взятые у жертв атаки. Они показали наличие зарина или вещества, похожего на зарин", — заявил он.

При этом, по заверению министра, "Запад в конце концов поможет восстановить страну". В то же время, как считает Джонсон, Соединенные Штаты могут снова нанести удар.

Комментарии Джонсона последовали на фоне критики в его адрес за неудачную попытку убедить страны G7 ввести новые антироссийские санкции за поддержку Москвой Асада, отмечает издание.