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Путин поздравил россиян с Пасхой (ВИДЕО)

Опубликовано 16.04.17 11:14 Путин поздравил россиян с Пасхой (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России со Светлым Христовым Воскресением.

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху, пишет "РГ".

Этот великий праздник имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры, наполняет сердца радостью, любовью, стремлением к добру, отметил Владимир Путин. Пасхальные торжества по всей стране обращают нас к многовековым традициям предков и способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов, говорится в поздравительном послании.

Глава государства отметил созидательную, истинно подвижническую работу Русской православной церкви, представителей других христианских конфессий, "направленную на решение важных социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений". "И конечно, велика их роль в сохранении нашего богатейшего исторического, культурного наследия", - добавил он. Президент пожелал мира, благополучия и їїїїппп взаимопонимания.

Отдельно Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Великий праздник Пасхи пробуждает в сердцах людей самые добрые чувства, объединяет православных верующих вокруг высоких духовных, нравственных идеалов", - говорится в поздравительной телеграмме.
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