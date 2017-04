«Мисс Россия 2017» стала Полина Попова (ФОТО, ВИДЕО)

"Мисс Россия-2017" завоевала 21-летняя Полина Попова

Представительница Свердловской области Полина Попова стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2017». Об этом сообщается на сайте конкурса.

Победительница получила три миллиона рублей, автомобиль и право представлять Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Финал национального конкурса состоялся в субботу на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village в Москве. В нем приняли участие 50 самых красивых девушек РФ. Корону Полина приняла из рук Мисс России - 2016 Яны Добровольской. Она также получила денежный приз в размере трех миллионов рублей и автомобиль. Однако самое главное - девушка сможет представлять страну на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Первой вице-мисс стала Ксения Александрова из Москвы, второй вице-мисс - Альбина Ахтямова из Башкирии.

