«Мисс Россия 2017» стала Полина Попова (ФОТО, ВИДЕО)

Титул "Мисс Россия-2017" завоевала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области.

"Мисс Россия-2017" завоевала 21-летняя Полина Попова

Представительница Свердловской области Полина Попова стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2017». Об этом сообщается на сайте конкурса.

Победительница получила три миллиона рублей, автомобиль и право представлять Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Прямо сейчас финал конкурса "Мисс Россия 2017"! Смотрите онлайн на нашем сайте missrussia.ru 👑 #миссроссия2017 #missrussia2017 #миссроссия #missrussia Публикация от Мисс Россия (@miss_russia_org) Апр 15 2017 в 11:15 PDT

Финал национального конкурса состоялся в субботу на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village в Москве. В нем приняли участие 50 самых красивых девушек РФ. Корону Полина приняла из рук Мисс России - 2016 Яны Добровольской. Она также получила денежный приз в размере трех миллионов рублей и автомобиль. Однако самое главное - девушка сможет представлять страну на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Первой вице-мисс стала Ксения Александрова из Москвы, второй вице-мисс - Альбина Ахтямова из Башкирии.

"Мисс Россия 2017" работает моделью, любит читать, хочет быть журналистом

Отмечается, что две конкурсантки — Елизавета Аниховская и Полина Попова — заранее гарантировали себе место в топ-20 финалисток, попав в первую десятку по итогам интернет-голосования. При этом, судя по распределению голосов зрителей, Попова не была очевидной фавориткой в борьбе за корону «Мисс России-2017», пишет Znak.com.

"Мисс Россия 2017" Полина Попова. ФОТО

Полине 21 год. Она любит играть в теннис и готовить, а также изучает китайский язык. Ее любимое литературное произведение — «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Известно также, что Полина занята в модельном бизнесе, благодаря этой работе она имеет возможность много путешествовать по миру, о чем свидетельствует ее аккаунт в соцсети Instagram.

При этом девушка хотела бы получить профессию журналиста, для чего намерена поступить в один из столичных вузов.

Конкурс "Мисс Россия-2017". Смотреть онлайн ВИДЕО