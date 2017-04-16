"Спартак" - "Зенит": прогноз на матч 16.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Спартак" - "Зенит" 16 апреля 2017 года читайте в обзоре TopNews.

16 апреля 2017 года на стадионе "Открытие Арена" в Москве состоится центральный матч 23-го тура Чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Зенитом". Начало поединка в 20:00 мск.

"Спартак" - "Зенит" 16 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Спартак" - "Зенит" 16 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:00 мск.

"Спартак" - "Зенит" 16 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Спартак" - "Зенит" 16 апреля 2017: перед матчем

"Спартак" сейчас единолично лидирует в турнирной таблице с 51 баллом в активе. В предыдущих матчах московский клуб сыграл вничью с "Локомотивом" (1:1), победил "Оренбург" (3:2) и "Уфу" (2:1).

"Зенит" расположился на третьем месте в Чемпионате России с 43 баллами. Ранее команда одолела "Арсенал" и "Рубин" (оба матча - 2:0), а также сыграла вничью с "Анжи".

Предыдущая встреча между командами в девятом туре РФПЛ закончилась победой "Зенита" со счетом 4:2.

"Зенит" - "Спартак" 4:2 ВИДЕО голов

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров заявил, что матч с "Зенитом" будет за шесть очков.

"Никаких заявлений — фавориты мы или не фавориты — делать не буду. Любая команда выходит играть против "Спартака" на їїїїппп максимальных оборотах, как на последний бой. Тем более мы для "Зенита" очень принципиальный соперник, и это будет матч за шесть очков. "Зенит", наверное, с нами будет по-другому играть. Главная ли это игра в сезоне? Для нас каждая следующая игра — главная в сезоне, и не надо заглядывать далеко", - отметил игрок.

"Спартак" - "Зенит" 16 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Спартак" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу московского клуба в среднем с коэффициентом 2,35, на ничью - 3,4, на успех "Зенита" - 3,00.