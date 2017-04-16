"Манчестер Юнайтед" - "Челси": прогноз на матч 16.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси" 16 апреля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

16 апреля 2017 года на стадионе "Олд Траффорд" футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" принимает "Челси" из Лондона в матче 33-го тура Английской футбольной премьер-лиги. Начало встречи в 18:00 мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 16 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" 16 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом поединка онлайн можно будет в Сети.

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 16 апреля 2017: перед матчем

"Манчестер Юнайтед" занимает сейчас шестую строчку в турнирной таблице с 75 баллами в активе. В предыдущих матчах манкунианцы сыграли "по нулям" с "Вест Бромвич Альбион", провели боевую ничью в поединке с "Эвертоном" (1:1) и разгромили "Сандерленд" (3:0).

"Челси" является лидером национального первенства. Сейчас в арсенале лондонцев 75 баллов. Ранее команда Антонио Конте потерпела обидное поражение от "Кристал Пэлас" (1:2), одолела "Манчестер Сити" (2:1) и "Борнмут" (3:1).

Предыдущая встреча между командами в девятом туре їїїїппп АПЛ закончилась разгромной победой "Челси" со счетом 4:0.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 4:0 ВИДЕО голов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что, по его словам, матч против "Челси" ничем не отличается от других поединков.

"Вы говорите, что это будет эмоциональный матч, но для меня это очередная игра, ещё одна, которая ничем не отличается от других. Если сравнивать две команды, то у одной парни свежие, в другой уставшие, и это очень важно. Но они лидируют в чемпионате не потому, что устают меньше, а потому, что обладают сильными индивидуальными качествами, показывают коллективную игру. У них есть определённый стиль игры. Они делают свою работу очень хорошо. Так что это очень сильная команд", - сказал специалист.

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 16 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры практически одинаково оценивают шансы команд и принимают ставки на победу "Челси" в среднем с коэффициентом 2,7, на ничью - 3,2, на успех "Манчестер Юнайтед" - 2,8.