Пасха в 2017 году: какого числа, поздравления короткие

Когда Пасха в 2017 году, что можно и чего нельзя делать, что можно есть, традиции и обычаи на Пасху - это и многое другое читайте в материале TopNews.

Пасха 2017 года: какого числа православная Пасха?

Одним из самых главных праздников в православном мире по праву является Пасха или Светлое Христово Воскресение. Пасха символизирует собой искупление грехов человека перед Господом путем смерти Иисуса Христа на кресте, а также победу добра над злом через его чудесное воскресение.

Пасха в 2017 году выпадает на 16 апреля. Каждый год этот праздник отмечается в разные дни и колеблется с 4 апреля по 8 мая.

Пасха в 2017 году: традиции и обычаи

Праздник Пасхи традиционно сопровождается большим количеством христианских традиций, многие из которых возникают во время богослужения. К примеру, верующие встречают Светлое Христово Воскресение во їїїїппп время ночного богослужения в храме.

Люди поздравляют друг друга с Пасхой и говорят: "Христос воскрес!", на что полагается ответить: "Воистину воскрес!". Затем нужно трижды поцеловаться, после чего часто происходит обмен крашеными яйцами.

Схождение благодатного огня в Иерусалиме является одним из наиболее трепетных моментов в праздновании Пасхи. Такой огонь разносится по всем остальным храмам, от которого затем прихожане зажигают свои свечи и стараются в течение года поддерживать его дома в лампадах.

Окончание Великого поста в 2017 году: Пасха

Пасхой заканчивается Великий Пост. Верующие в этот день начинают разговляться и употребляют в пищу традиционные для этого праздника вареные яйца, творожную пасху и куличи.

На Пасху церковь разрешает принятие небольшого количества алкоголя - красного вина.

Пасха в 2017 году: чего нельзя делать?

В день Пасхи нельзя посещать кладбище. Согласно православной традиции, усопших поминают через неделю – на Красную горку или в день Радоницы.

Также на Пасху разговляться положено лишь тем, кто в той или иной мере держал пост. Это можно делать уже после трех часов ночи, однако не рекомендуется вставать рано утром и тут же бежать к пасхальному столу.

В день пасхальных торжеств следует отложить и любовные утехи. Особенно это касается пар, живущих вне законного брака.

Поздравления с Пасхой

Понеслись удары К синим небесам,

Звонко раздается Голос по лесам.

Тихая долина Отгоняет сон,

Где-то за дорогой Замирает звон.

***

За раскраской яиц, для пасхи готовя смесь.

Мы порой забываем – Нам свойственна эта слабость

– Что камень отвален и Его больше нет здесь.

Ну а мы... Мы остались...

***

Господь мой Христос Воскресе! Прощаю врагам оскорбленья.

Светел праздник и весел, Радостное Воскресенье.

Смерть смертью поправ, Мессия

Оставил, как шанс нам, знаменье.

Живи, Святая Россия, Тебе даровал Он спасенье.