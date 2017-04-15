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"Спортинг" — "Реал" Мадрид: прогноз на матч 15.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 15.04.17 16:50 "Спортинг" — "Реал" Мадрид: прогноз на матч 15.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

15 апреля 2017 мадридский "Реал" в рамках 32-го тура испанской Примеры встречается со "Спортингом" из Хихона.

15 апреля 2017 года в Хихоне в рамках 32-го тура испанской Примеры местный "Спортинг" принимает лидера чемпионата мадридский "Реал". Начало поединка в 17:15 мск.

"Спортинг" - "Реал" Мадрид 15 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Спортинг" - "Реал" 15 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам, но следить за ходом игры онлайн можно будет в Сети. Начало в 17:15 мск.

Перед игрой

Мадридский "Реал" сегодня ведет борьбу за золотые медали и вынужден прилагать макимум усилий в каждом поединке, а особенно против аутсайдеров, с которыми разница в классе ощущается очень сильно.

У "Спортинга" положение в турнирной таблице на сегодняшний день выглядит катастрофическим, так как он находится в группе неудачников, а именно на восемнадцатом месте и если їїїїппп в ближайшее время тренерскому штабу не удастся ничего исправить, то вылет в Сегунду таки состоится.

После 31 тура хихонская команда смогла набрать лишь 22 очка при ужасной разнице забитых и пропущенных мячей 32:61.

И тем не менее в последних матчах они записали себе в актив победу над "Гранадой" 3:1 и ничью с "Валенсией" 1:1 и "Севильей" 0:0.

В прошлом туре подопечные Зинедина Зидана не смогли в мадридском дерби переиграть на своем поле "Атлетико", сыграв вничью 1:1. Причем после гола Пепе «сливочные» вели 1-0, но пропустил за пять минут до конца поединка ответный мяч.

"Реал" - "Атлетико" 1:1. ВИДЕО

Тем не менее, благодаря тому, что в другой игре прошлого тура "Барселона" уступила в гостях "Малаге", "Реал" увеличил отрыв от конкурента до трех очков и при этом имеет игру в запасе.

Отметим, что до ничьей с "Атлетико" команда Зидана выиграла пять матчей подряд. А ее беспроигрышная серия насчитывает на данный момент восемь поединков, шесть из которых были выиграны.

"Спортинг" - "Реал" Мадрид, 15 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Прогнозы Фаворитом матча букмекеры считают «Реал» — коэффициент на победу гостей составляет 1,40. За победу «Спортинга» дают 7,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 5,0. 
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