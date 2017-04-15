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Благодатный огонь 2017: ВИДЕО схождения благодатного огня в Иерусалиме появилось в Сети

Опубликовано 15.04.17 16:21 Благодатный огонь 2017: ВИДЕО схождения благодатного огня в Иерусалиме появилось в Сети

Благодатный огонь 15 апреля 2017 года в очереддной раз сошел в храме Гроба Господня.

15 апреля, в канун Светлой Пасхи Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Собравшимся в храме верующим огонь передал патриарх Иерусалимский Феофил III.

В ожидании схождения Благодатного огня, который ежегодно загорается накануне Пасхи в кувуклии — часовне над Гробом Господним, десятки тысяч христиан собрались в иерусалимском храме Гроба Господня, на прилегающих площадях и улицах.  Интересно, что в 2017 году Пасху в один день будут отмечать христиане всех конфессий.

Момент схождения Благодатного огня запечатлен на ВИДЕО - прямую трансляцию всей церемонии ежегодного таинства вел телеканал RT.

На кадрах видно, как патриарха Иерусалимского Феофила III окружают толпы желающих принять огонь.

Благодатный огонь 2017. Прямая трансляция 15 апреля 2017. Смотреть онлайн їїїїппп ВИДЕО

Благодатный огонь получила и делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), она доставит святыню в лампадах спецрейсом в Москву. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих.
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