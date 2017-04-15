Высилий Степанов: что с ним случилось на самом деле рассказала Лена Ленина (ФОТО)

По словам Лены Лениной, история с "самоубийством" Василия Степанова является выдумкой.

Недавняя история с падением из окна звезды фильма "Обитаемый остров" Василия Степанова так взбудоражила общественности и СМИ, что главный редактор WomanHit и подруга актера Лена Ленина решила рассказал, что же произошло на самом деле. Ленина пообщалась с братом Василия Максимом, после чего опубликовала в своем Instagram развернутый комментарий на этот счет.

"У меня в доме живут две собаки, и видимо, за это кошки мне мстят всю жизнь. Некоторые старожилы из вас помнят историю про розовую кошечку, которую я якобы покрасила в розовый цвет, и которая якобы от этого отравилась, правда, чудесным образом воскреснув, побывала со мной на всех ток-шоу страны, чтобы доказать, что журналисты придумывают сплетни. Вторая кошка в моей жизни случилась вчера. Ее їїїїппп зовут Симона. Эта роскошная сиамская кошка, красивого цвета натурального соболя живет в доме Людмилы Викторовны, мамы знаменитого актера Василия Степанова и его брата Максима.

Именно эта кошка стала невольным полтергейстом, который бушует в СМИ нашей страны уже три дня. Одно нечистоплотное желтое издание, написало, что Степанов попытался выброситься из окна и покончить жизнь самоубийством. К счастью, ему это не удалось. Остальные СМИ, даже очень уважаемые поверили "коллеге" и перепечатали это вранье. Более 200 тысяч СМИ за два дня. Если бы некоторые журналисты не высасывали из пальца “скандалы”, а другие не перепечатывали бы их, не проверяя, то все бы очень удивились, узнав правду. Представляете, оказывается, Василий Степанов, просто полез на подоконник 3-го этажа своего подъезда, чтобы достать убежавшую сиамскую кошку Симону, и оступившись, соскользнул с козырька и кубарем упал вниз на газон.

Отделавшись легким испугом и сломанными рукой и ногой, он попал в больницу, где ему наложили гипс и вернули в этот же день домой. На следующий день, почувствовав недомогание в груди, Вася вызвал скорую. Но, к сожалению, врач, начитавшись желтой прессы, тоже поверил в версию с суицидом и вызвал психиатрическую скорую помощь, опасаясь, что Вася может быть опасен сам себе. Бедного Васю увезли и удерживают уже 48 часов для того, чтобы убедиться в том, что он здоров”, - написала она.