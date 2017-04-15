Благодатный огонь в 2017 году: трансляция онлайн будет доступна в Сети 15 апреля (ВИДЕО)

Благодатный огонь 2017: когда прямая трансляция, история схождения, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Благодатный огонь 2017: прямая трансляция онлайн будет доступна в Сети

Десятки тысяч христиан по всему миру молятся в эти дни о схождении благодатного огня в предпасхальную Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Согласно христианской традиции, благодатный огонь появляется чудесным образом в Кувуклии — часовне над Гробом Господним. Его схождение происходит ежегодно накануне праздника православной Пасхи.

Прямая трансляция схождения благодатного огня в Иерусалиме 2017 будет доступна в Сети.

Благодатный огонь 2017. Прямая трансляция 15.04.2017. Смотреть онлайн ВИДЕО

В нашу страну благодатный огонь доставит делегация Фонда Андрея Первозванного, в состав которой в 2017 году вошла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Схождение благодатного огня 2017

Схождение їїїїппп благодатного огня в 2017 году совершится в обновленной часовне Кувуклии, которую реставрировали около года. Во время ремонта ученые впервые за 500 сняли мраморную плиту, покрывающую погребальное ложе Христа, и изучили его.

Благодатный огонь символизирует собой нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Этот огонь появляется в Кувуклии ежегодно именно в канун православной Пасхи, благодаря молитвам православного духовенства и десятков тысяч паломников в храме Гроба Господня и у его стен.

Однако в обществе не утихают споры о том, является ли схождение благодатного огня ежегодным чудом или просто традиционным пасхальным религиозным обрядом Иерусалимской церкви.

В полдень от Иерусалимской патриархии начинается крестный ход к Гробу Господню, завершающийся перед входом в Кувуклию. В нее вносят большую лампаду, в которой должен возгореться огонь, и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя).

Патриарх Иерусалимский традиционно входит внутрь Кувуклии в одном полотняном подряснике, чтобы было видно, что он не проносит с собой спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь. После этого вход в часовню опечатывают, и наступает период напряженного ожидания схождения благодатного огня.

Согласно народному преданию, если огонь не сойдет, то это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества, а те, кто находится в храме, погибнут.

Ожидание чуда длится от нескольких минут до нескольких часов. На это время в храме гасится свет., а верующие держат в руках незажженные пасхалы (большие праздничные свечи). Люди молятся, каются в своих грехах и просят Господа даровать благодатный огонь. По словам очевидцев, через некотрое время в храме появляются необъяснимые всполохи света, которые как бы стекают по стенам и колоннам вниз, а из отверстия в куполе храма на Гроб Господень опускается вертикальный широкий столб света.

Вскоре в Кувуклии появляется благодатный огонь, из пещеры выходит патриарх и передает огонь от свечи к свече собравшимся в храме людям. Примечательно, что первое время благодатный огонь не обжигает при прикосновении, отмечает РИА Новости.

Схождение Благодатного огня ВИДЕО