YouTube шокирован ВИДЕО, как девочка чудом выжила при обстреле парикмахерской
Опубликовано 15.04.17 11:19
Запечатленный на Ютуб ВИДЕО инцидент произошел в штате Аризона (США).
В американском городе Чандлер, штат Аризона, четырехлетняя девочка чудом осталась жива во время стрельбы в парикмахерской.
Как видно на опубликованном в Сети Ютуб ВИДЕО, девочка бегает в холле парикмахерской, после чего садится на кресло. Неожиданно раздаются выстрелы, от которых над ее головой разлетается стекло. Пули пролетели всего в нескольких сантиметрах от ребенка.
YouTube ВИДЕО: четырехлетняя девочка чудом выжила при обстреле парикмахерской в Аризоне
После происшествия девочка была доставлена в больницу с незначительными порезами от разбившегося стекла. Больше пострадавших в результате инцидента нет.
Подозреваемые в совершении стрельбы уже задержаны. Им предъявлены обвинения в хранении оружия, нападении при їїїїппп отягчающих обстоятельствах и угрозе убийством.