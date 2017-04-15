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YouTube шокирован ВИДЕО, как девочка чудом выжила при обстреле парикмахерской

Опубликовано 15.04.17 11:19 YouTube шокирован ВИДЕО, как девочка чудом выжила при обстреле парикмахерской

Запечатленный на Ютуб ВИДЕО инцидент произошел в штате Аризона (США).

В американском городе Чандлер, штат Аризона, четырехлетняя девочка чудом осталась жива во время стрельбы в парикмахерской.

Как видно на опубликованном в Сети Ютуб ВИДЕО, девочка бегает в холле парикмахерской, после чего садится на кресло. Неожиданно раздаются выстрелы, от которых над ее головой разлетается стекло. Пули пролетели всего в нескольких сантиметрах от ребенка.

YouTube ВИДЕО: четырехлетняя девочка чудом выжила при обстреле парикмахерской в Аризоне

После происшествия девочка была доставлена в больницу с незначительными порезами от разбившегося стекла. Больше пострадавших в результате инцидента нет.

Подозреваемые в совершении стрельбы уже задержаны. Им предъявлены обвинения в хранении оружия, нападении при їїїїппп отягчающих обстоятельствах и угрозе убийством.
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