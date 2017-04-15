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СКА - "Металлург Магнитогорск": матч плей-офф вызвал скандал на правительственном уровне (ВИДЕО)

Опубликовано 15.04.17 11:03 СКА - "Металлург Магнитогорск": матч плей-офф вызвал скандал на правительственном уровне (ВИДЕО)

Судейство в четвертом матче финала Кубка Гагарина раскритиковал вице-премьер Аркадий Дворкович.

Скандальный инцидент произошел в четвертом матче финала Кубка Гагарина во время котрого СКА обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 3:2.

Решающая шайба была заброшена после удаления нападающего магнитогорцев Даниса Зарипова: форварда оштрафовали за атаку игрока, не владеющего шайбой.

В результате СКА реализовал большинство — Динар Хафизуллин оказался самым расторопным на добивании, а после броска от синей линии шайба попала в маску голкиперу "Магнитки" Василию Кошечкину, он оказался дезориентирован, однако судьи не остановили встречу.

Произошедшее вызвало бурную реакцию. Так, главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев во время третьего периода четвертого їїїїппп матча финальной серии плей-офф КХЛ предложил главному арбитру Алексею Раводину отдать Кубок Гагарина СКА после удаления форварда "Магнитки" Даниса Зарипова в третьем периоде.

"Отдай им кубок, б***, отдай!" – кричал Воробьев арбитру.

После этого инцидента 36-летний Данис Зарипов сел на скамейку штрафников и в сердцах разралился ценензурной бранью: "Балет устроили!.

Также на ситуацию отреагировал и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. В своем Twitter он раскритиковал работу арбитров в четвертом матча финала Кубка Гагарина.

"Дело не в "Магнитке". Стыдно! С таким судейством в Континентальной хоккейной лиге и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев. А хоккеисты — молодцы!" — написал он.

Добавим, что по итогам скандальной встречи СКА повел в серии — 3-1. Следующий матч пройдет в Магнитогорске 16 апреля.
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