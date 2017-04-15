Рецепт пасхального кулича с ФОТО пошагово

Рецепт кулича на Пасху: простой и вкусный рецепт приготовления пасхального кулича читайте в материале TopNews.

16 апреля 2017 года православные верующие по всему миру отмечают светлый праздник Пасхи. Приготовления к нему начинаются еще в Чистый четверг. Верующие красят яйца, готовят творожные Пасхи и, конечно пекут куличи.

Предлагаем вашему вниманию проверенный временем рецепт вкусного кулича на Пасху, который непременно порадует Ваших близких.

Кулич на Пасху: рецепт

Ингредиенты примерно на 3 кг муки:

2 стакана молока

10 яиц

400 г масла или маргарина

3 стакана сахара

80 г дрожжей

3/4 ч. л. соли

200 г изюма

1 пак. ванилина

200 г сметаны

корица по вкусу

В двух стаканах теплого молока развести дрожжи. Всыпать 500 г муки, размешать, поставить в теплое место (подойдет в два раза).

Добавить яичные желтки, растертые с сахаром, ванилин. Добавить муку, масло, сметану, соль. Вымесить.

Добавить взбитые в густую пену белки и продолжать месить до тех пор, пока тесто не їїїїппп будет отходить от стенок посуды.

Поставить тесто в теплое место, пусть увеличится в 2 раза. Добавить изюм, дать тесту еще раз подойти!

Формочки обложить промасленным пергаментом. Разложить тесто для куличей на 1/3 по формочкам, дать подойти и в духовку. Готовность кулича проверять по спичке.