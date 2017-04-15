Рецепт пасхального кулича с ФОТО пошагово

16 апреля 2017 года православные верующие по всему миру отмечают светлый праздник Пасхи. Приготовления к нему начинаются еще в Чистый четверг. Верующие красят яйца, готовят творожные Пасхи и, конечно пекут куличи.
Предлагаем вашему вниманию проверенный временем рецепт вкусного кулича на Пасху, который непременно порадует Ваших близких.
Кулич на Пасху: рецепт
Ингредиенты примерно на 3 кг муки:
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2 стакана молока
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10 яиц
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400 г масла или маргарина
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3 стакана сахара
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80 г дрожжей
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3/4 ч. л. соли
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200 г изюма
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1 пак. ванилина
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200 г сметаны
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корица по вкусу
В двух стаканах теплого молока развести дрожжи. Всыпать 500 г муки, размешать, поставить в теплое место (подойдет в два раза).
Добавить яичные желтки, растертые с сахаром, ванилин. Добавить муку, масло, сметану, соль. Вымесить.
Добавить взбитые в густую пену белки и продолжать месить до тех пор, пока тесто не їїїїппп будет отходить от стенок посуды.
Поставить тесто в теплое место, пусть увеличится в 2 раза. Добавить изюм, дать тесту еще раз подойти!
Формочки обложить промасленным пергаментом. Разложить тесто для куличей на 1/3 по формочкам, дать подойти и в духовку. Готовность кулича проверять по спичке.