Какой сегодня праздник: 15 апреля 2017 отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

15 апреля 2017 года отмечается Великая (Страстная) суббота. Также в этот день отмечается Международный день цирка, Международный день культуры, а в народном календаре вспоминают Тита Ледолома.

Какой сегодня праздник, 15 апреля: Международный день культуры

15 апреля свой праздник отмечают деятели культуры. Дата выбрана неслучайно: 15 апреля 1935-го был подписан договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Среди профессионалов он известен как Пакт Рериха.

В этот день открываются выставки, экспозиции, устраиваются акции. Чаще всего музеи или галереи проводят специальные мероприятия, чтобы привлечь внимание к проблемам культурного наследия.

В 2008 году по инициативе общественных организаций России, Италии, Испании, Аргентины, Мексики, Кубы, Латвии, Литвы было создано Международное движение за утверждение 15 апреля Всемирным днем культуры под Знаменем Мира. И сегодня данный праздник отмечается в разных странах мира.

Какой праздник сегодня, 15.04.2017: Международный день цирка

Профессиональный їїїїппп праздник сегодня также у особой категории артистов - циркачей. Международный день цирка был учрежден по инициативе Всемирной федерации цирка, которая находится в Монте-Карло. А современной покровительницей этого непростого и красивого жанра является принцесса Монако Стефания.

Впервые торжества в его честь устраивали в 2010 году, и с тех пор каждую третью субботу апреля в мире проходят мероприятия, посвященные цирку.

Современный цирк - это клоунада, акробатика, эквилибристика, музыкальная эксцентрика, иллюзионизм, пантомима, интермедия и многое другое.

В мире работают тысячи цирков, и ряд из них имеют мировую известность. Например, одна из самых древних цирковых трупп мира - Китайский акробатический цирк "Райское шоу из Поднебесной", или канадский "Цирк Солнца" (Cirque du Soleil), главное достоинство которого в том, что он представляет собой не просто отдельную цирковую организацию, а является огромной цирковой корпорацией с офисами в нескольких странах мира.

А во французском "Цирке Фрателлини" главные действующие лица - клоуны, а знаменитый американский "Цирк братьев Ринглинг и Барнума и Бейли" считается одним из первых в процессе модернизации циркового дела.

Какой праздник сегодня в народном календаре, 15 апреля: Тит Ледолом

Святой этого дня - преподобный Тит Чудотворец, живший в IX веке. Народное прозвание Ледолома за Титом пошло оттого, что к этому дню ожидали, что теперь уж точно вскроется лед на озерах и реках. Причем за тем, как лед ломается, наблюдали, угадывая, что будет дальше. Так, если лед шел ко дну, ждали непростой год. Но было хорошо, если вода выходила из берегов, разливалась, тогда и разнотравье будет добрым, с ранним покосом.

Если же лед на Тита упрямо держался, то хорошего лова рыбы весной и не ждали. О травах говорил не только ледолом, но перепел, крик которого также предвещал добрый урожай хлеба. Но пока что Титов день был Бесхлебицей. Закрома все пустели, и теперь кваса к хлебу полагалось все больше и больше, о чем говорили: "У кого ничего, а у нас и пуще того", "Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили - ножки съежили".

Но, как бы не стало тяжело, никто не покушался на запас зерна, оставленного для сева: "Сам голодай, а поле зерном не обделяй", "Корову продай, а поле добрым семенем засевай".

В отличие от землепашцев, на Тита были исключительно веселы торговцы, верившие, что "барыш-день" нужно провести с шумным весельем, чтобы весь год приносил барыш и удачу. Поскольку происходило все это в дни Великого поста, народ сложил множество веселых поговорок: "У нашего Тита и пито, и бито", "Пьяный Тит псалмы твердит", "Наш Тит и в пост блудит".

Какой сегодня церковный праздник 15 апреля 2017: Страстная суббота

15 апреля 2017 года православные верующие отмечают Страстную субботу. Это последний день перед Пасхой, а посвящен но воспоминаниям о погребение Иисуса Христа, Его пребывании во гробе и сошествии в ад.

В этот день в храмах совершается литургия Василия Великого, а вечером читаются Деяния святых апостолов. Перед полуночью проводится Полунощница, во время которой священники уносят Плащаницу в алтарь и кладут на престол.

В полночь начинается утреня, а служители Церкви меняют темную одежду, в которой ходили с понедельника Страстной недели, на светлую.

Вечером в церквях освещают пасхальные куличи, крашеные яйца и другие праздничные угощения.