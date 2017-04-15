Рецепт кулича пасхального: простые и вкусные рецепты на Пасху с ФОТО пошагово

Пасхальный кулич: TopNews подготовил простые рецепты кулича к Пасхе 2017.

Главным символом пасхального стола без преувеличения можно назвать кулич. Это лакомство является, пожалуй, одним из любимейших в христианской православной традиции. Его выпекают перед празднованием Светлой Пасхи, причем многие ждут этого события весь год.

TopNews подготовил проверенные рецепты пасхального кулича, которые сможет воплотить в жизнь даже кулинар с небольшим опытом.

Кулич пасхальный: классический рецепт

Ингредиенты: 7 стаканов муки, 1/2 стакана молока, 100 гр дрожжей, 20 желтков, стакан сахара, 2 стакана распущенного масла и немного соли.

Приготовление: Почти всю муку смешать с 1/2 стакана молока, залить дрожжами, разведенными в небольшом количестве молока, размешать и поставить в теплое место. Когда опара поднимется, добавить в нее 20 яичных желтков, растертых добела со стаканом сахара и двумя стаканами молока, затем положить немного соли и прибавить муки до надлежащей густоты теста, после чего їїїїппп замесить и дать вторично подняться. Затем тесто выбить как можно лучше, поместить в форму, заполнив ее до половины, дать тесту подняться, после чего печь.

Кулич пасхальный с цукатами: рецепт

Ингредиенты: 2 яйца, 3 желтка, 350 гр сахара, 1/2 стакана сахара, 90 гр сливочного масла, 50 гр сметаны, 2 стакана молока, 30 гр сухих дрожжей, 700 гр муки, 100 гр изюма, 50 гр цукатов, 50 гр орехов, 2 пакетика ванильного сахара и соль по вкусу.

Приготовление: Яйца и желтки взбить с сахаром, добавить сметану, растопленное сливочное масло, растительное масло, соль, ванильный сахар. Молоко теплое растереть с сырыми дрожжами (если дрожжи сухие, их смешивают с мукой), влить смесь в яйца, всыпать муку. Месить тесто до тех пор, пока оно не будет отставать от рук. Поставить в теплое место. Форму смазать маслом, выложить тесто, чтобы оно заполнило 1/3 объема формы, и снова убрать в тепло. Когда поднимется, поставить в разогретый до температуры 170-180 °С духовой шкаф. Выпекать 40 минут.

Приготовить глазурь. Глазурь: яйца (белок) — 2 шт., сахарная пудра — 140 гр, немного лимонного сока, пищевые красители. Подкрасить в разные цвета. Смазать верх белой глазурью и раскрасить цветной из бумажного корнетика. Можно написать в центре ХВ и сделать любой рисунок вокруг, или свежую глазурь посыпать цветной " лапшой " из карамели. Можно залить кулич шоколадной глазурью, а украшения и надписи сделать цветной глазурью.

Кулич шоколадный: рецепт

Ингредиенты: 400 гр муки, 50 гр свежих дрожжей, 1/2 стакана молока, 15 яиц, 500 гр сахара, 100 гр порошка какао, 1-2 рюмки рома, 1/2 стакана красного вина, 100 гр ржаных сухарей, 100 гр апельсиновых цукатов, 1/4 чайной ложки молотой корицы, 1/4 чайной ложки молотой гвоздики, 1/4 чайной ложки кардамона и соль по вкусу.

Приготовление: Растворить дрожжи в небольшом количестве молока, смешать с мукой и поставить для брожения в теплое место. Затем добавить желтки, растертые с сахаром добела, какао, ром, красное вино, молотые, просеянные ржаные сухари, мелко нарубленные апельсиновые цукаты и все пряности.

Массу перемешать и поставить в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется, добавить взбитые в густую пену белки, соль по вкусу. Затем положить тесто в обильно смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Когда поднимется, добавить взбитые в стойкую пену белки и соль по вкусу. Положить тесто в обильно смазанную мягким маслом, подпыленную мукой форму. Когда оно поднимется в форме, выпекать кулич при температуре 180 градусов до готовности. Пряные добавки для кулича нужно мелко смолоть в кофемолке и просеять через частое ситечко.