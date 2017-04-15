"Рубин" - "Краснодар": прогноз на матч 15.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Рубин" - "Краснодар" 15 апреля 2017 читайте в обзоре TopNews.

Казанский "Рубин" принимает на поле своего стадиона "Казань Арена" футбольный клуб "Краснодар" в матче 23-го тура Чемпионата России по футболу. Начало матча в 19:30 мск.

В прямом эфире трансляцию поединка "Рубин" - "Краснодар" 15 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте телеканала. Начало в 19:25 мск.

"Рубин" - "Краснодар" 15 апреля 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Рубин" - "Краснодар" 15 апреля 2017: перед матчем

"Рубин" идет сейчас на 10-м месте турнирной таблицы с 28 баллами в активе. Ранее клуб проиграл "Уралу" (1:0) и "Зениту" (2:0), после чего сыграл вничью с "Томью" (2:2).

"Краснодар" идет на четвертом месте с 35 баллами в активе. До этого клуб сыграл "по нулям" с "Уфой" и "Ростовом", а также сыграл боевую ничью с ЦСКА (1:1).

Ранее клубы встречались в девятом туре РФПЛ. Победу в той игре с минимальным счетом одержал "Краснодар".

"Краснодар" - "Рубин" 1:0 ВИДЕО голов

"Рубин" - "Краснодар" 15 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Краснодар" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффициентом 2,5, на ничью - 3,2, на успех "Рубина" - 3,22.