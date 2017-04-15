Курс доллара на сегодня, 15 апреля 2017: прогноз по курсу доллара на конец 2017 года дали эксперты

Курс валют на сегодня, 15 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 15 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России курс доллара на 15 апреля 2017 составляет 56,29 руб., курс евро на сегодня равен 59,77 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 15 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 54,99 руб. при покупке и 58,11 руб. при продаже банком, курс евро на 15 апреля 2017 равен 58,34 руб. и 61,84 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Как напоминает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, ранее Максим Орешкин заявил о том, что курс рубля ослабнет до уровня 62-68 руб. за доллар к концу года: курс выйдет на уровень 62 рубля при текущей цене на нефть в 55 долларов за баррель, или ослабнет до 68 рублей в случае їїїїппп ее значительного снижения. По словам министра, к лету текущий счет будет дефицитным из-за быстрого роста импорта и сезонного ухудшения других компонентов платежного баланса.

"Мы разделяем мнение об ослаблении рубля как о возможном сценарии на 2П17 и ожидаем 65 руб./$ к концу этого года. Однако вопрос заключается в том, почему министр так активен в последние недели в своих вербальных интервенциях. Мы считаем, что правительство нацелено не столько на ослабление рубля, сколько на предотвращение его укрепления", - цитирует эксперта "Прайм".

Она отметила, что "плохая новость заключается в том, что частые комментарии о прогнозе курса рубля ведут к ослаблению эффективности монетарной политики ЦБ, ориентированной на процентную ставку как на главный инструмент коммуникации с рынком".

По словам Орловой, невозможно ослабить роль курса как якоря экономики в ситуации, когда правительство продолжает наблюдать за ним как за главным экономическим индикатором.