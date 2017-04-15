СМИ: США отказались от удара по КНДР в пользу политики "давления"

При этом Вашингтон не намерен отказываться от военных рычагов влияния.

Журналисты "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на оcведомленные источники сообщают, что администрация США намерена при подходе к КНДР использовать политику максимального давления, по возможности при помощи Китая, однако Вашингтон не отказывается от военных мер, хотя пока Соединенные Штаты намерены действовать по-другому. В числе различных сценариев, которые рассматривали в Белом доме, были и попытки насильственного свержения северокорейских властей, и признание ядерного статуса КНДР, уточняет издание.

Белый дом надеется на согласие Китая и России в ужесточении санкций ООН в том случае, если КНДР проведет очередное, шестое по счету, ядерное испытание. В Вашингтон возлагают надежды на Пекин, который їїїїппп остается главным внешнеторговым партнером Пхеньяна, и расценивает как положительное событие приостановку импорта в Китай северокорейского угля.

Как писал TopNews, президент США Дональд Трамп на этой неделе назвал Северную Корею угрозой и обещал "позаботиться" о ней, но не сказал, какие возможности рассматривает. При этом к берегам Корейского полуострова была перенаправлена ударная авианосная группировка США во главе с авианосцем "Карл Винсон".