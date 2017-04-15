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ЦСКА - "Ростов": прогноз на матч 15.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 15.04.17 01:32 ЦСКА - "Ростов": прогноз на матч 15.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка ЦСКА - "Ростов" 15 апреля 2017 читайте в обзоре TopNews.

15 апреля 2017 года на стадионе " ВЭБ Арена - Арена ЦСКА" армейцы принимают "Ростов" в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Начало поединка в 14:30 мск.

В прямом эфире трансляцию матча ЦСКА - "Ростов" 15 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 14:25 мск.

ЦСКА - "Ростов" 15 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

ЦСКА - "Ростов" 15 апреля 2017: перед матчем

ЦСКА сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице и имеет в своем активе 43 очка. Лидирующий "Спартак", к слову, заработал 51 балл. До этого армейцы победили "Терек" (1:0) и "Крылья Советов" (2:1), а матч  с "Краснодаром" закончился вничью (1:1).

"Ростов" расположился на восьмой строчке чемпионата с 32 баллами в своем арсенале. Ранее команда провела четыре безрезультативных матча кряду - с "Тереком", "Крыльями Советов", "Краснодаром", "Локомотивом".

До этого клубы встречались в девятом туре РФПЛ. Тот поединок закончился победой "Ростова" с результатом 2:0.

"Ростов" - ЦСКА 2:0 ВИДЕО голов

ЦСКА - "Ростов" 15 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских конто считают ЦСКА фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу армейцев їїїїппп в среднем с коэффициентом 1,8, на ничью - 3,4, на успех "Ростова" - 4,9.
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