Рецепт кулича: простые и вкусные рецепты на Пасху с ФОТО пошаговые

Пасхальный кулич: TopNews подготовил рецепты кулича к Пасхе 2017.

Кулич пасхальный: рецепты

Кулич по праву является главным блюдом пасхального стола. Не секрет, что тесто для этого блюда является довольно капризным, поэтому не все хозяйки решаются самостоятельно выпекать куличи к Пасхе.

TopNews подготовил проверенные временем рецепты куличей к Пасхе, которые непременно получатся даже у малоопытного кулинара.

Кулич пасхальный: рецепт классический

Ингредиенты:

Молоко - 0,5 л

Дрожжи сухие активные - 1 пачка (11 г)

или дрожжи прессованные - 30 г

Сахар - 2 стакана

Соль - 0,5 ч. ложки

Мука - 9 стаканов

Яйца - 6 шт.

Маргарин - 300 г

Изюм - 150 г

Ванилин - 2 г (по вкусу)

Молоко (0,5 л) вылить в кастрюлю. Молоко слегка подогреть (температура около 40 градусов). Подготовленное молоко вылить в большую миску, где будет тесто, добавить сухие дрожжи (или 30 г обычных дрожжей), 1/2 стакана сахара, размешать.

Муку просеять через сито. К молоку добавить 3 стакана муки, размешать. Накрыть миску полотенцем, поставить в теплое место на 1,5-2 часа, чтобы тесто увеличилось в объеме вдвое.

Отделить желтки от белков. К желткам добавить сахар (1,5 стакана). 6 желтков растереть с 1,5 стакана сахара добела, добавить ванилин.

300 г маргарина выложить в їїїїппп кастрюльку, поставить на огонь. На самом маленьком огне растопить (до теплого состояния). Белки посолить, взбить.

В миску к опаре добавить подготовленные желтки, половину маргарина и белки тоже в тесто. Добавить еще около 6 ст. муки, перемешать вначале ложкой.

На доску насыпать немного муки, положить тесто.Тесто месить руками. Руки очистить, вымыть, смазать оставшимся маргарином и месить. Снова очистить руки, смазать и месить пока тесто не перестанет прилипать к рукам.

Положить тесто в миску, накрыть полотенцем и снова поставить в теплое место на 1,5-2 часа.

Изюм помыть, залить кипятком. Потом вытереть полотенцем, обвалять в муке.

Добавить изюм, вмесить его в тесто. Формы смазать маслом и обсыпать мукой.

Тесто выложить в форму, смазанную маслом и обсыпанную мукой (форму заполнить на 1/3 тестом), пусть еще немного постоит (около 20 минут).

Формы поставить в предварительно разггретую духовку на среднюю полку. Выпекать бабушкины куличи в духовке 1,5 часа. Если сверху будет подгорать, то положить влажную бумагу. Украсить готовые и остывшие куличи

Кулич в мультиварке: рецепт

Ингредиенты:

Мука — 600 Грамм

Молоко — 250 Миллилитров

Желтки — 4 Штуки

Масло сливочное — 130 Грамм

Сахар — 150 Грамм

Соль — 0,5 Чайных ложки

Дрожжи — 3,5 Чайных ложки

Ванилин — по вкусу (на кончике ножа)

Изюм — по вкусу

Смешайте дрожжи быстрого действия с мукой. Желтки растираем с сахаром. Добавляем растопленное масло и теплое молоко. Засыпаем соль и ванилин. Взбиваем массу миксером или блендером до состояния пены.

Добавляем муку и изюм, продолжая перемешивать. Замешиваем мягкое тесто, формируем шар. Накрываем его полотенцем и ставим в теплое место на несколько часов. Смазываем чашу мультиварки маслом, выкладываем тесто. Выставляем режим поддержки тепла на 10 минут, затем оставляем тесто, чтобы подошло, на 30 минут.

Как только тесто подойдет и увеличится в размерах в 2 раза, выставляем режим "Выпечка" на 1 час 20 минут.

Готовый кулич оставляем в мультиварке еще на 10 минут, чтобы остыл. Затем покрываем глазурью.