Какой сегодня праздник: 15 апреля 2017 отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

15 апреля отмечается Страстная суббота. Также на эту дату приходится День экологических знаний, а в народе чествуют Тита-Ледолома.

Какой сегодня церковный праздник 15 апреля 2017: Страстная суббота

15 апреля 2017 года православные верующие отмечают Страстную субботу. Это последний день перед Пасхой, а посвящен но воспоминаниям о погребение Иисуса Христа, Его пребывании во гробе и сошествии в ад.

В этот день в храмах совершается литургия Василия Великого, а вечером читаются Деяния святых апостолов. Перед полуночью проводится Полунощница, во время которой священники уносят Плащаницу в алтарь и кладут на престол.

В полночь начинается утреня, а служители Церкви меняют темную одежду, в которой ходили с понедельника Страстной недели, на светлую. Вечером в церквях освещают пасхальные куличи, крашеные яйца и другие праздничные угощения.

Какой праздник сегодня, 15 апреля 2017: День экологических знаний

15 апреля 2017 года отмечается День экологических знаний. Основной задачей праздника является информирование общественности о текущем состоянии їїїїппп дел в экологической сфере, продвижении программ по улучшению этого состояния с вовлечением населения, а также в формировании общей экологической культуры.

День экологических знаний является довольно важным событием, которое посвящено не только тем, кто работает и занимается в области экологии, но и всем жителям нашей планеты.

Какой народный праздник сегодня, 15 апреля 2017: Тит-Ледолом

15 апреля в народе вспоминают Тита Чудотворца, жившего в девятом веке. На Руси его прозвали Ледоломом, поскольку в этот день, как подмечали люди, происходит окончательное "вскрытие" вод ото льда. Если же этого не происходило, то, по народному поверью, это сулило нелегкий год, особенно для рыбаков.

На Ледолома следили за птицами: кричащие перепела означали хороший урожай и обилие травы на лугах.