Ученые впервые получили ФОТО темной материи

Ученым впервые удалось сфотографировать «пуповину» темной материи, которая соединяет галактики.

Ученые запечатлели первый в мире образ едва заметного "моста" из темной материи, соединяющего галактики во Вселенной. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Mail, изображение объединяет в себе данные наблюдений за более чем 23 000 пар галактик, проявляя мост из нитей темной материи в промежутках между ними.

Используя изображения с телескопа "Канада - Франция - Гавайи" (CFHT), собранные за долгие годы наблюдений, исследователям удалось измерить слабое гравитационное ужшкммт линзирование. Этот эффект означает, что далекие галактики выглядят искаженными в результате невидимой массы, такой как планета, черная дыра или темная материя.

Как отмечает издание, несмотря на то, что темная материя составляет около 27% Вселенной, она не поглощает и не отражает свет, делая его невидимым. Но основываясь на проявлениях ее взаимодействия с видимой материей, ученые высказывают предположения о ее существовании.

Чтобы выявить присутствие темной материи между галактиками, ученые совместили в один большой коллаж изображения тысяч пар галактик. И именно на коллаже они впервые заметили ту самую "паутину". Таким образом, ученые не только смогли создать карту этого явления, но и обнаружили "утолщения" связей между системами, которые находятся менее, чем в 40 миллионах световых лет друг от друга. На полученной карте яркие галактики обозначены белыми областями, в то время как присутствие моста темной материи показано красным цветом.

На предположении о том, что тёмная материя существует, строятся многие расчёты учёных, однако подтвердить её существование на практике пока не удавалось. Так, одна из самых масштабных попыток её прямого наблюдения потерпела неудачу. Два года постоянной работы сверхчувствительного детектора темной материи LUX не дали никаких результатов. Это был совместный проект США, России, Португалии и Великобритании. Исследователи предполагали зафиксировать тяжёлые частицы, пролетающие через детектор. Однако надежды исследователей не оправдались. Это может означать, что свойства тёмной материи пока не получилось верно описать, отмечает RT.

В свою очередь учёные из Лейденского университета (Нидерланды) заявляли о том, что проводят собственное исследование гравитационных линз. Согласно их промежуточным данным, полученным по результатам оценки массы более 33,6 тыс. галактик, существование тёмной материи вовсе необязательно.