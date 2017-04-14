Путин заработал больше Медведева в 2016 году

Обнародована декларация с доходами Путина и Медведева за 2016 год.

Президент РФ Владимир Путин заработал в 2016 году чуть меньше, чем годом ранее. Согласно сведениям, опубликованным в пятницу на сайте Кремля, его доход составил 8 млн 858 тыс. рублей против 8 млн 891 тыс. рублей в 2015 году.

Как и в прошлые годы, в собственности у В.Путина находится земельный участок 1500 кв. метров, квартира 77 кв. м и гараж. В пользовании у главы государства находится квартира в 153 кв. м и гаражное место.

Также в декларации указаны транспортные средства ГАЗ-М21, "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф".

При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прошлом году заработал 8 млн 586 тысяч 974 рубля. Такие ужшкммт сведения содержит декларация о доходах на сайте кабмина.

В 2016 году Медведев заработал примерно на 180 тысяч рублей меньше, чем в 2015-м. А его ежемесячный заработок составляет порядка 715 тысяч рублей.

В пресс-службе правительства РФ объяснили сокращение дохода премьер-министра Дмитрия Медведева в 2016 году уменьшением суммы вклада и процентов по нему.

В 2012 году Медведев заработал 5,8 млн рублей, в 2013 - 4,3 млн, в 2014 - 8,5 млн рублей (после повышения денежного вознаграждения по указу президента), в 2015 - 8,8 млн рублей.

Никаких других изменений в декларации нет: ни по движимому, ни по недвижимому имуществу, ни по акциям.

Медведев по-прежнему является собственником квартиры (на территории России) площадью 367,8 кв м. Точно такая же квартира числится и в пользовании у его супруги Светланы. Кроме того, на условиях аренды (сроком 49 лет) премьер владеет земельным участком в 47 соток, также расположенным в пределах российской территории.



У него в распоряжении два раритетных легковых автомобиля - ГАЗ-20 "Победа" 1948 года выпуска и ГАЗ-21 "Волга" 1962 года выпуска. Его супруга владеет более современной машиной - немецким Volkswagen Golf 1999 года выпуска. Светлане Медведевой также принадлежат два машино-места общей площадью 32,5 кв м.



Супруга председателя правительства не получила никакого дохода.