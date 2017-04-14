Турчинов о планах наступления ВСУ: главное "не проскочить границу", возвращая Донбасс

В ДНР уже отреагировали на слова Турчинова о наступлении на Донбасс.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью BBC Украина заявил, что в Донбассе военные должны «метр за метром, километр за километром продвигаться на восток», при этом важно «не проскочить границу».

«Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот — приобрели десятки километров. Я считаю, что наша задача — метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток. Главное — не ужшкммт проскочить границу», — заявил Турчинов.

Говоря о событиях трехлетней давности, когда на Донбассе началось вооруженное сопротивление Киеву, Турчинов заявил, что сделал бы то же самое — подписал указ о силовой операции, если пришлось бы вновь принимать решение.



Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что слова Александра Турчинова о продвижении ВСУ в Донбассе указывают на нарушение Киевом минских соглашений, пишет "РГ".

"Турчинов - официальное лицо, он возглавляет Совет нацбезопасности Украины и открыто заявляет, что они нарушают минские договоренности и продвигаются вглубь серой зоны", - отметил Басурин и выразил надежду на то, что участники минского процесса обратят внимание на это заявление.