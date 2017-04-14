 
TOP 10

1 СМИ: КНДР и США готовы обменяться превентивными ядерными ударами

2 "Чувырло и дикарь": выступление Сафронкова в ООН вызвало истерику на Украине

3 Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом: есть погибшие

4 Украинский "Альфа-банк" признал Крым и Донбасс оккупированными территориями

5 Дочь Кадырова вышла замуж после двух недель знакомства с женихом

6 Россия официально отказалась от участия в "Евровидение-2017"

7 США показали ВИДЕО взрыва "матери всех бомб"

8 Жителю Новосибирска предъявили обвинение в убийстве 19 девушек

9 Путин заработал больше Медведева в 2016 году

10 В Москве задержали телеведущего Павла Лобкова в костюме пениса (ФОТО)

Новости наших партнеров

Госдума запретила россиянам называть детей "дурацкими" именами

Опубликовано 14.04.17 15:12 Госдума запретила россиянам называть детей "дурацкими" именами

Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий давать детям имена в виде цифр и странных сочетаний.

Капитолина, Милан, Держава и даже Путин — родители в российских регионах порой выбирают своим детям необычные имена. Иногда новое имя берут себе повзрослевшие дети, и это уже их осознанный выбор. Госдума приняла в пятницу во втором чтении законопроект, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания, должности и титулы, а также определяющий порядок регистрации фамилии ужшкммт ребенка, пишет РИА Новости.

Сенатор Валентина Петренко внесла законопроект в Госдуму в апреле прошлого года. Документ был рассмотрен и принят в первом чтении 7 марта. Ко второму чтению парламентарии уточнили ряд положений законопроекта.

В частности, Семейный кодекс РФ депутаты предлагают дополнить положением о том, что при выборе родителями имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, например, БОЧ рВФ 260602, а также использование числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. В федеральном законе "Об актах гражданского состояния" депутаты установили запрет на запись в актах гражданского состояния таких имен. Норма о том, что имя ребенка записывается по соглашению родителей, сохраняется.

В настоящее время родителям предоставлена полная свобода при выборе имени своему ребенку, и органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности или непроизносимости.

При наречении ребенка необходимо учитывать его потребности в нормальной жизни, всестороннем развитии, уважении его индивидуальности и человеческого достоинства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), комментируя принятие соответствующего законопроекта во втором чтении.

«Принятие законопроекта позволит решить действительно важную проблему — проблему обеспечения интересов ребенка, права ребенка на имя, уважение его индивидуальности и человеческого достоинства, сохранив при этом баланс между интересами ребенка и правами родителей», — сказал он.
Другие материалы по этой теме

В Госдуму внесен законопроект о запрете соцсетей для детей до 14 лет

В Госдуме предложили сажать на 6 лет за кражу электричества

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга