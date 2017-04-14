Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий давать детям имена в виде цифр и странных сочетаний.

Капитолина, Милан, Держава и даже Путин — родители в российских регионах порой выбирают своим детям необычные имена. Иногда новое имя берут себе повзрослевшие дети, и это уже их осознанный выбор. Госдума приняла в пятницу во втором чтении законопроект, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания, должности и титулы, а также определяющий порядок регистрации фамилии ужшкммт ребенка, пишет РИА Новости.

Сенатор Валентина Петренко внесла законопроект в Госдуму в апреле прошлого года. Документ был рассмотрен и принят в первом чтении 7 марта. Ко второму чтению парламентарии уточнили ряд положений законопроекта.

В частности, Семейный кодекс РФ депутаты предлагают дополнить положением о том, что при выборе родителями имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, например, БОЧ рВФ 260602, а также использование числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. В федеральном законе "Об актах гражданского состояния" депутаты установили запрет на запись в актах гражданского состояния таких имен. Норма о том, что имя ребенка записывается по соглашению родителей, сохраняется.

В настоящее время родителям предоставлена полная свобода при выборе имени своему ребенку, и органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности или непроизносимости.

При наречении ребенка необходимо учитывать его потребности в нормальной жизни, всестороннем развитии, уважении его индивидуальности и человеческого достоинства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), комментируя принятие соответствующего законопроекта во втором чтении.

«Принятие законопроекта позволит решить действительно важную проблему — проблему обеспечения интересов ребенка, права ребенка на имя, уважение его индивидуальности и человеческого достоинства, сохранив при этом баланс между интересами ребенка и правами родителей», — сказал он.