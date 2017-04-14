"Евровидение 2017", последние новости: Эрнст дал обещание отправить Самойлову на песенный конкурс в 2018 году.

Вещатель-организатор музыкального конкурса "Евровидение 2017" Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявил о том, что отказ "Первого канала" от трансляции "Евровидения 2017" свидетельствует о том, что Россия не собиралась участвовать в нем, а хотела создать негативный информационный фон.

По словам авторов пресс-релиза, опубликованного на сайте НОТУ, РФ неоднократно предлагалось "направить в Киев участника, который не нарушал законодательство Украины", но в Москве "оставили свое решение неизменным".

Представители телерадиокомпании заверили, что продолжат активную подготовку к "Евровидению".

В свою очередь, генеральный директор "Первого ужшкммт канала" Константин Эрнст заявил о том, что российская певица Юлия Самойлова примет участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2018 году.

"Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", — цитирует Эрнста ТАСС.

Ранее Европейский вещательный союз подтвердил, что Россия не примет участие в "Евровидении 2017" после отказа Украины пустить в страну Юлию Самойлову, которой СБУ закрыла въезд на Украину из-за ее выступления в Крыму в 2015 году.

Как писал TopNews, EBU предлагал России транслировать выступление певицы через спутник либо сменить конкурсанта. "Первый канал" посчитал эти варианты неприемлемыми и отказался от трансляции "Евровидения 2017".