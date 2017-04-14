Избраннику Айшат Кадыровой 19 лет.

Согласно информации, опубликованной в майском номере журнала Tatler, старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат — вышла замуж.

Отмечается, что 18-летняя Айшат Кадырова "старается не афишировать свое семейное положение". При этом в материале не говорится, когда состоялась церемония бракосочетания, однако известно, что избранником дочери Кадырова стал 19-летний сын погибшего друга и одноклассника Кадырова. Молодые люди познакомились всего за две недели до свадьбы, а теперь живут в нескольких минутах от ужшкммт резиденции главы республики.

Изданию Айшат рассказала, что чеченские женщины выбирают свой жизненный путь, советуясь с мужем, образование получить им никто не запрещает.

«Среди наших женщин есть поэты, государственные деятели, врачи, журналисты. Главное, чтобы все они были в религии — если женщина соблюдает правила Священной книги, то станет и идеальной женой, и идеальной мамой. Поэтому и разводов у нас меньше», - пояснила дочь главы Чечни.

На фото: Айшат Кадырова с отцом

Айшат Кадырова также рассказала о своей деятельности в модном доме Firdaws. По ее словам, при подготовке своей первой коллекции она "много работала с архивами, ходила в библиотеку, смотрела фотографии из альбомов мамы, бабушки". Также она выразила уверенность в том, что мусульманская мода — это "традиции, изящество и скромность".

Как писал TopNews, дочь Рамхана Кадырова представила коллекцию одежды, при создании которой использовались национальные чеченские мотивы, в Грозном 1 марта. На презентации присутствовали многие знаменитости, в том числе итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле, продюсер Яна Рудковская, спортсмен Евгений Плющенко, певица Нюша, Светлана Бондарчук и другие знаменитости.

С 2016 года Айшат Кадырова является директором Firdaws, основанного в 2009 году ее матерью Медни Кадыровой, уточняет Lenta.ru.