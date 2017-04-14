СМИ сравнили "маму всех бомб" США и российского "папу бомб" (ВИДЕО)

После публикации видео с испытанием американской «мамы всех бомб», местные СМИ поспешили напомнить миру о самой мощной неядерной бомбе, созданной в России.

Западная пресса напомнила Вашингтону, что Россия обладает неядерным оружием, более мощным, чем американская "мать всех бомб", передает РЕН-ТВ со ссылкой на National Interest.

&lt;br /&gt;

Как отмечает издание, "папа всех бомб" – российская авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВПБМ). Она превосходит по силе самую мощную неядерную бомбу США – GBU-43. Так называемая "мама всех бомб" была сброшена 14 апреля на ячейку ИГ (запрещена в РФ) в Афганистане.

&lt;br /&gt;

АВПБМ легче американского аналога, но при этом мощность боеприпаса ужшкммт составляет примерно 40 тонн в тротиловом эквиваленте, что больше боеприпаса "мамы" в 4 раза. Российская бомба также превосходит GBU-43 по радиусу гарантированного поражения в 2 раза.

Напомнив об этом боеприпасе, Business Insider констатировал, что США сбросили в Афганистане обычную авиабомбу. По мнению ряда мировых СМИ, «папа всех бомб» является самым мощным неядерным боеприпасом на планете, отмечает телеканал "360".

Известно, что на испытаниях в 2007 году мощность ее взрыва на полигоне была оценена в 44 тонны в тротиловом эквиваленте.