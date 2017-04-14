 
TOP 10

1 NBC: США готовы нанести превентивный удар "Томагавками" по КНДР

2 "Чувырло и дикарь": выступление Сафронкова в ООН вызвало истерику на Украине

3 Под Омском поезд столкнулся со школьным автобусом: есть погибшие

4 Украинский "Альфа-банк" признал Крым и Донбасс оккупированными территориями

5 "Сами вы животное": в МИД Сирии ответили на оскорбления Трампа в адрес Асада

6 Россия официально отказалась от участия в "Евровидение-2017"

7 США показали ВИДЕО взрыва "матери всех бомб"

8 Ученые раскрыли секрет идеального фото для сайтов знакомств

9 В США дикая лошадь затоптала аллигатора (ВИДЕО)

10 "Новый удивительный сексуальный опыт": Собчак рассказала об измене Виторгана (ФОТО)

Новости наших партнеров

Авария под Омском 14 апреля 2017: поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие

Опубликовано 14.04.17 12:46 Авария под Омском 14 апреля 2017: поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие

Столкновение поезда с автобусом в Омскве 14 апреля 2017 произошло на нерегулируемом переезде в Нововаршавском районе.

Авария поезда с автобусом в Омской области 14.04.2017: есть жертвы

В Омской области два человека погибли, еще один, согласно предварительным данным, пострадал, в результате столкновения грузового поезда со школьным микроавтобусом на железнодорожном переезде.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, все произошло на нерегулируемом переезде в Нововаршавском районе. В микроавтобусе находились 10 детей. Жертвами трагедии стали водитель и сопровождающий, один ужшкммт пострадавший ребенок был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В настоящее время выяснением обстоятельств случившегося занимаются правоохранители.

В конце марта TopNews писал о том, что автобус ПАЗ с 19 школьниками и сопровождающими перевернулся после столкновения с грузовиком. Это произошло в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В результате пострадала одна женщина, детей отправили в больницу для проведения обследования.
Другие материалы по этой теме

В аэропорту Стамбула самолет с пассажирами протаранил автобус

Катер столкнулся с сухогрузом в Босфорском проливе: три человека погибли

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга