Авария под Омском 14 апреля 2017: поезд столкнулся с автобусом, есть погибшие

Столкновение поезда с автобусом в Омскве 14 апреля 2017 произошло на нерегулируемом переезде в Нововаршавском районе.

Авария поезда с автобусом в Омской области 14.04.2017: есть жертвы

В Омской области два человека погибли, еще один, согласно предварительным данным, пострадал, в результате столкновения грузового поезда со школьным микроавтобусом на железнодорожном переезде.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, все произошло на нерегулируемом переезде в Нововаршавском районе. В микроавтобусе находились 10 детей. Жертвами трагедии стали водитель и сопровождающий, один ужшкммт пострадавший ребенок был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В настоящее время выяснением обстоятельств случившегося занимаются правоохранители.

В конце марта TopNews писал о том, что автобус ПАЗ с 19 школьниками и сопровождающими перевернулся после столкновения с грузовиком. Это произошло в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В результате пострадала одна женщина, детей отправили в больницу для проведения обследования.