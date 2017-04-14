Жителю Новосибирска предъявили обвинение в убийстве 19 девушек

Преступник убивал молодых женщин в 1998—2005 годах.

Сотрудники Следственного комитета России предъявили жителю Новосибирска окончательное обвинение в убийстве 19 молодых женщин в период с 1998 по 2005 год.

Как сообщается на сайте СКР, с осени 1998 по июль 2005 года обвиняемый знакомился с молодыми женщинами и предлагал им провести вместе время, после чего увозил на автомобиле в безлюдные места и убивал.

Самой младшей жертве преступника было 18 лет, старшей — 31.

"В 2016 году в результате непрерывно проводившихся молекулярно-генетических исследований было установлено ужшкммт совпадение генотипа с биологическим образцом мужчины, ранее проверявшегося правоохранительными органами на причастность к совершению на территории Новосибирской области преступления против личности", — сказано в сообщении СК.

Подозреваемый был задержан 23 апреля 2016 года, а 28 апреля 2016 года в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленник не признал вину в совершении убийств. В ближайшее время обвиняемый и его защитник начнут знакомиться с материалами уголовного дела.