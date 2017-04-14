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"Новый удивительный сексуальный опыт": Собчак рассказала об измене Виторгана (ФОТО)

Опубликовано 14.04.17 12:32 "Новый удивительный сексуальный опыт": Собчак рассказала об измене Виторгана (ФОТО)

Телеведущая увидела своего мужа в постели с другой женщиной.

Накануне супружеская пара российских знаменитостей Ксения Собчак и Максим Виторган посетили премьеру картины "Яна и Янко", в которой муж телеведущей исполнил одну из главных ролей.

В картине присутствуют и откровенные сцены с участием Максима Виторгана и Олеси Судзиловской, и Ксении Собчак пришлось своими глазами увидеть, как ее супруг страстно обнимает и целует в постели другую женщину.

"На премьере фильма "Яна и Янко" у меня был удивительный ужшкммт новый сексуальный опыт: наблюдать в зале, вместе с другими людьми на большом экране за тем, как муж страстно целует другую женщину и занимается с ней сексом. Казалось, много чего в жизни было - а такого – никогда. Кому комедия, а кому real peep fucking show (хоть и сцена вполне невинная, и фильм +12)", - написала Ксения Собчак в соцсетях.

Вместе с тем телеведущую очаровала партнерша ее мужа по фильму.

"От нервного срыва спасло только то, что Олеся Судзиловская в фильме была похожа на любимую Робин Райт (я как бы понимаю мужа: тут и я бы не удержалась). И в этой сцене она была на пятом месяце беременности (не от моего вроде)", - отметила Ксения.

Отметим, что автором фильма "Яна и Янко" стала режиссер Наталья Меркулова. Олеся Судзиловская исполняет в картине редактора глянцевого журнала, а Максим Виторган - ее любовника.
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