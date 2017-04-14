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Украинский "Альфа-банк" признал Крым и Донбасс оккупированными территориями

Опубликовано 14.04.17 12:24 Украинский "Альфа-банк" признал Крым и Донбасс оккупированными территориями

Банк Михаила Фридмана объявил полуостров Крым и территорию Донбасса оккупированными Россией.

Украинская «дочка» российского «Альфа-банка» открестилась от рекламы с изображением ополченцев ЛДНР и сделала по этому поводу официальное заявление, разместив его на своем интернет-сайте. В нем банк ставит себе в заслугу то, что он первым отказался работать в российском Крыму, а ополченцы ОЛНР названы «боевиками» и «оккупантами».

«Альфа-Банк Украина не имеет никакого отношения к размещению рекламы с лицами боевиков ОРДЛО и резко осуждает грязные провокации, к которым прибегают неустановленные лица ужшкммт в попытке подорвать доверие к международному банку в Украине.  Альфа-Банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе», — указано в тексте документа.

В сообщении отмечается, что основной акционер «Альфа-банка» – Михаил Фридман – является гражданином Израиля, уроженцем Львова и проживает в Лондоне.

«Нашему банку, который только за 9 месяцев 2016 г. уплатил в украинский бюджет 467 миллиона гривен, ушедшие на выплаты пенсий, стипендий, ремонт дорог и другие соцнужды, уже который месяц приходится держать ответ за необоснованные обвинения в том, что банк является российским», — говорится в сообщении.
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