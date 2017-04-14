"Я не завхоз премьера": глава фонда "Дар" Елисеев грозит судом Навальному

Вслед за Алишером Усмановым судиться с Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией собрался председатель наблюдательного совета фонда «Дар» Илья Елисеев.

Глава фонда "Дар" Илья Елисеев, ставший одной из ключевых фигур в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал "Коммерсанту", что намерен подать против Алексея Навального и ФБК иск о защите деловой репутации. Интервью с ним газета опубликовала в пятницу.

"И авторам, и всем распространителям баек о том, как мы "работаем" в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону. Это единственный правильный и цивилизованный путь защиты репутации", - заявил Елисеев.

Предположения, сделанные в фильме "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), о ужшкммт том, что Елисеев якобы является управляющим собственностью премьера, глава фонда "Дар" назвал полной чушью.

"Всякому терпению есть предел. Я вижу, как в моей стране ложь, оскорбления, политические манипуляции пытаются выдавать за норму политической борьбы... Я очень долго не желал во всем этом пачкаться, ничего рассказывать, ничего не хотел объяснять. А плесень тем временем росла и росла", - продолжил он.

По словам Елисеева, "Дар" - это "никак не благотворительный фонд в его классическом понимании", хотя фонд потратил на благотворительность свыше 11 млрд рублей.

"Это очень большие деньги. Ну, простите нас, что мы не кричали об этом на каждом углу", - возмущается глава фонда.

Реконструкцию усадьбы Миловка в Плесе под Иваново Елисеев обосновывает тем, что влюбился в этот город: "Почему именно Плес? Съездите туда хотя бы раз - и вы влюбитесь в этот городок сами. Я оказался там первый раз в 2008 году. И был потрясен его красотой".

По словам Елисеева, превратить Миловку в "резиденцию топового уровня, каких в России немного", фонд решил для ее содержания и ухода. При этом, заверил глава "Дара", Медведев оплачивает свое пребывание в случае визитов туда.

Ранее миллиардер Алишер Усманов заявил, что подает в суд на «Фонд борьбы с коррупцией» и Навального за клевету, содержащуюся в фильме о Дмитрии Медведеве.

Согласно версии авторов картины, Усманов безвозмездно передал земельный участок с домом фонду «Дар».