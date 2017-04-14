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Какой сегодня праздник: 14 апреля 2017 отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

Опубликовано 14.04.17 11:26 Какой сегодня праздник: 14 апреля 2017 отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

14 апреля 2017 года отмечается Страстная пятница. Также в народе в этот день вспоминают Марью - Пустые щи.

Какой сегодня церковный праздник 14 апреля 2017: Страстная пятница

14 апреля 2017 года православные верующие вспоминают день распятия Христа. Это день скорби, являющийся, пожалуй, самым строгим днем во всем году.

Служба в Храме Великой пятницы полностью посвящена воспоминаниям о муках Христовых, Его распятии на Голгофе, смерти, снятию с Креста и погребению.

В этот день в церквях  служится Утреня, которая именуется "Двенадцатью Евангелиями". Название "Утреня" символично, так как служба начинается около восьми часов вечера и продолжается всю ночь.

На Страстную пятницу ужшкммт верующим предписано воздержаться от принятия пищи до выноса Плащаницы, примерно до 14-15 часов дня. После этого можно есть лишь хлеб и пить воду. Некоторые в этот день и вовсе голодают.

Также православным христианам рекомендуется максимально отрешиться от мирских забот, так как работать в этот день нельзя.

Какой народный праздник сегодня, 14.04.2017: Марья Пустые щи

В этот день РПЦ вспоминает преподобную Марию Египетскую, покровительствующую кающимся женщинам. Святая жила во второй половине V века. Будучи рожденной в Египте, по достижении двенадцати лет Мария оставила отчий дом и отправилась в Александрию, где стала блудницей.

Когда она приняла христианство пожелала зайти в храм Гроба Господня, ей это не удалось - невидимая сила держала ее на месте. Так Мария поняла, что ее образ жизни повлек ее падение.

В отчаянии и раскаянии она долго возносила молитвы в притворе храме иконе Богородицы, после чего смогла войти, наконец, в храм. Прошло немного времени, и приняв причастие, Мария отправилась жить в пустыню. Здесь она в одиночестве, молитвах о покаянии и соблюдая строгий пост, провела 47 лет, до самой своей смерти.

Люди молились Марии, прежде всего, о защите от дурного человека, способного навредить взглядом или худым словом. Для женского пола был и такой оригинальный способ избежать сглаза - следовало погладить себя по заду рукой, и потом этой же рукой потереть лицо.

Народное название этого дня - Пустые щи - произошло из-за того, что к 14 апреля, как правило, у крестьян заканчивались запасы капусты, и, следовательно, просто не из чего было варить щил

"Захотел ты в апреле кислых щей!" ,"Щи - хоть портянки полощи",-говорили люди и заменяли капусту в супе ростками щавеля или крапивы. 
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