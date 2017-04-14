"Чувырло и дикарь": выступление Сафронкова в ООН вызвало истерику на Украине

Однако Кремль одобрил эмоциональную речь заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова в Совбезе ООН.

В Кремле признали допустимым и оправданным резкое выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова в Совбезе. По мнению, пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, ничего оскорбительного в словах дипломата не было, передает РИА Новости.

«Ничего оскорбительного сказано не было», – напомнил чиновник. Он добавил, что темы дискуссий в Совбезе ООН «действительно, весьма остры», «зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений».

«Проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями, поэтому ужшкммт лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, – достаточно жестко», – объяснил Песков.

В российском МИД объяснили выступление Сафронкова на заседании ООН тем, что заседавшим дипломатам нужно было послать серьезный эмоциональный сигнал от России.

Другим способом "из состояния такого политического зомбирования тех, кто сидит за одним с нами столом в зале Совбеза или Исполнительного совета ОЗХО, вывести просто не получается", отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он назвал странной критику выступления Сафронкова, поскольку западные страны из года в год упражняются в оскорблении России.

"Вы представьте себе ситуацию, что мы продолжали бы разговор в том жанре, что, ваше превосходительство, преисполненные полного уважения, почтения к вам, просили бы уделить несколько минут вашего драгоценного времени для того, чтобы вы прислушались к нашей позиции. Какой будет эффект?" – сказал Рябков.

Дипломат добавил, что в таком случае превосходительства "в итоге уверуют окончательно в свое превосходство над всеми".

"Потому что этим превосходительствам, если употребить наши поговорки, все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им, этим превосходительствам. Есть еще пословица другая про глаза и росу", – приводит слова замглавы МИД РИА Новости.

Между тем, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк за выступление в ООН назвал российского дипломата "гр**аным м**аком" и "отвратительным имперским чмом".

"Представитель РФ в ООН Сафронков - гр**аный м**ак, отвратительное имперское чмо! Неадекватный президент Мордора - такая же варварская рашистская дипломатия. Дикари, блин. No comment", - написал он у себя на странице в Facebook.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, в свою очередь, заявила, что Россия "вместо Чуркина делегировала в ООН чувырло".

По мнению представителя фонда "Майдан иностранных дел", дипломата Олега Белоколоса, Владимир Сафронков запомнится своим выступлением так же, как запомнился ранее Никита Хрущев.

"То, что мы увидели, выходит за рамки протокола и обычного человеческого общения. Сафронков перешел на личности и говорил по-хамски. ООН разное видел. Никита Хрущев в свое время стучал ботинком по столу и представителя Индонезии называл американским холуем. Это все вошло в историю организации и показывало уровень культурного развития Хрущева. Я думаю, что Сафронков тоже войдет в историю ООН навсегда, как и Хрущев с ботинком", - сказал он в интервью изданию "ГОРДОН".

Отметим, что после выступления заместителя Сафронкова в СБ ООН западные СМИ испугались за здоровье британского постпреда Мэтью Райкрофта.

Так, издание BuzzFeed написало, что после такой «агрессивной» подачи заявления российский дипломат должен был повредить британскому постпреду коленные чашечки.

Как писал Topnews, эмоциональный диалог в Совете Безопасности ООН состоялся накануне, во время обсуждения западного проекта резолюции по Сирии. Документ был посвящен инциденту с применением химического оружия в провинции Идлиб и содержал обвинения в адрес Дамаска.

Во время заседания Совбеза постпред Великобритании Мэттью Райкрофт заявил, что Россия "злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (сирийские власти — ред.) и применение химоружия". По мнению британца, Москва "потеряла доверие".

В ответ Сафронков обвинил западного дипломата в попытке затруднить усилия спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и привнести в работу Совбеза "конфронтационность и враждебность".

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?" — обратился Сафронков к Райкрофту.

Российский дипломат также обвинил Лондон в обслуживании "интересов вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке".