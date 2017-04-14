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На YouTube появилось ВИДЕО взрыва "матери всех бомб"

Опубликовано 14.04.17 11:02 На YouTube появилось ВИДЕО взрыва "матери всех бомб"

Запечатленные на Ютуб ВИДЕО испытания неядерной бомбы GBU-43/B состоялись еще в 2004 году.

Американские военные показали Ютуб ВИДЕО, снятое во время испытаний самой мощной на момент создания неядерной бомбы GBU-43/B, известной также как "мать всех бомб".

ВВС США провели испытания еще в 2004 году, но запись была опубликована только после удара неядерной бомбой по объектам запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане, который военные США произвели 13 апреля.

Известно, что "мать всех бомб" сбросили в провинции Нангархар. Как отметил Пентагон, таким способом ужшкммт американская сторона надеялась уничтожить систему тоннелей и пещер, используемую боевиками.

Бомба была спущена с самолета MC-130. По словам президента США Дональда Трампа, это была "очень удачная миссия".

YouTube ВИДЕО испытаний "матери всех бомб" появилось в Сети

Соединенные Штаты создали GBU-43/B в 2003 году. Она весит более девяти тонн, а масса взрывчатого вещества составляет восемь с половиной тонн, радиус поражения составляет около 140 метров. Ранее бомбу не использовали в боевых условиях.
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