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"Евровидение 2017", кто поедет от России: РФ официально отказалась от участия в конкурсе

Опубликовано 14.04.17 10:39 "Евровидение 2017", кто поедет от России: РФ официально отказалась от участия в конкурсе

"Евровидение 2017", последние новости: в этом году участница от нашей страны не будет принимать участия в "Евровидении 2017".

Россия на официальном уровне отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение". Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейского вещательного союза (EBU).

"После официального подтверждения того, что российской участнице Евровидения Юлии Самойловой не будет разрешен въезд в Киев для участия в песенном конкурсе Евровидение-2017, EBU официально предложил два альтернативных варианта "Первому каналу" в попытке найти решение, которое позволило бы России продолжить свое ужшкммт участие в этом году. Эти предложения заключались в том, чтобы либо принять участие с помощью спутниковой трансляции, либо изменить выбранного артиста на того, кто сможет законно въехать в Украину на время проведения конкурса", - сказано в сообщении EBU.

При этом отмечается, что Москва отклонила оба предложения, а накануне "Первый канал" заявил, что отказывается транслировать конкурс.

Как писал TopNews, 22 марта СБУ запретила российской участнице "Евровидения 2017" Юлии Самойловой въезд в страну сроком на три года в связи с ее выступлением в Крыму в 2015 году.

Представители EBU выразили свои сожаления по поводу такого решения и заявили, что попытаются уладить инцидент с Киевом.
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