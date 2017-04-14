Страстная пятница: что нельзя делать, приметы и обычаи, что можно делать

Страстная пятница в 2017 году является самым строгим денем Страстной недели.

Страстная пятница 2017 году: какого числа?

Православные христиане сегодня, 14 апреля 2017, отмечают Великую или Страстную пятницу - самый скорбный день не только всей Страстной недели, но и всего христианского года.

В Страстную пятницу верующие вспоминают последний день жизни Иисуса, его крестные муки и смерть.

Страстная пятница 2017: что нельзя делать?

В этот день верующие держат очень строгий пост вплоть до полного отказа от пищи. Вечером, после обряда выноса ужшкммт плащаницы в Храме, допускается прием небольшого количества хлеба и воды.

На Страстную пятницу нельзя работать по дому, убираться, стирать, гладить, вышивать, колоть дрова. Также запрещается и любая другая работа топором и инвентарем из металла.

В память о муках Иисуса нельзя совершать никакую работу на земле: нельзя пахать, боронить – совершать любые действия, во время которых необходимо проткнуть землю железом. Согласно верованиям, если посеять в этот день семена, то урожая не будет.

Под запретом находится любое веселье. Древняя поговорка гласит "кто в Страстную пятницу веселится, тот весь год будет плакать".

Что можно делать на Страстную пятницу 2017?

На Страстную пятницу нужно посетить богослужения и помолиться. Считается, что если принести в дом со службы 12 свечей и расставить их по жилищу, то это принесет благополучие и удачу на следующий год.

В этот день можно печь куличи на Пасху. Считается, что сдоба, приготовленная в Страстную пятницу, не плесневеет и будет обладать целебной силой. Вместе с тем, выпекание куличей не должно мешать посещению службы в церкви.

Страстная пятница 2017: приметы и обычаи

На Руси всю Страстную неделю крестьяне жгли на высоких пригорках костры, которые, как считалось, помогали защититься от злых духов и нечисти. Было приято, взяв в руки зажженную лучину, отгонять дьявола шумом, конским топотом, щелканьем крутом и размахиванием метлами.

Считается, что если отлучить ребенка от груди в Страстную пятницу, малыш вырастет сильным, здоровым и счастливым.

Если в этот день пасмурно, то хлеб будет с бурьяном, а если в ночь на Великую пятницу небо звездное, то пшеница будет зернистой.