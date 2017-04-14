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Кулич пасхальный, рецепт с ФОТО пошагово: самый вкусный кулич на Пасху 2017

Опубликовано 14.04.17 09:43 Кулич пасхальный, рецепт с ФОТО пошагово: самый вкусный кулич на Пасху 2017

Читайте в подборке TopNews пошаговый рецепт приготовления кулича к Пасхе с ФОТО.

Кулич на Пасху 2017

Приготовление куличей начинается за несколько дней до наступления светлого праздника Пасхи. Приготовление этого лакомства требует немало сил и опыта: тесто для куличей очень капризное, боится сквозняков и не терпит небрежного отношения. TopNews выбрал простой рецепт кулича на Пасху, который сможет приготовить любой желающий.

Простой рецепт кулича на Пасху 2017

Чтобы подготовить для теста дрожжи, замесите 200 гр. муки, молоко ужшкммт и разрыхлитель, и оставьте подниматься при комнатной температуре на 45 минут. Яйца делим на белки и желтки.

После того как объем опары увеличился вдвое, добавляем соль, потом растертые желтки и сливочное масло.

Смешать тесто и опару, добавить цукаты и обжаренный миндаль и снова все превосходно вымесить на протяжении 20 минут. Сейчас готовим крем. Для этого в сметану добавляем сахарную пудру и превосходно взбиваем миксером. Оставьте опару на 30 минут. 2.

Вам пригодятся: 1 кг муки, 500 г молока, 50 г дрожжей, 5 яиц, 200 г сахара, 300 г сливочного масла, 200 г очищенного миндаля, 1 лимон, 1 стакан цукаты, соль по вкусу.

Творог два раза протереть через сито. Продолжая взбивание, добавьте лимонный сок и сахарную пудру.

В опару добавьте взбитые яйца и, помешивая, влейте вначале растопленное сливочное масло, потом маргарин. Когда масса будет однородной добавьте еще 4 яйца и оставшуюся муку. Соду гасим лимонным соком и вливаем в тесто. Добавьте добавки и еще раз превосходно вымешайте. Тесто замешивается.

После того, как хлебопечь подаст знак, засыпать цукаты Когда тесто подошло, вмесите в него цукаты и цедру, и разложите по бумажным формам. Белки взбить со щепоткой соли в пену, добавить сахар, взбивать до устойчивой консистенции.

Украшать такие уличи следует только после остывания.
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